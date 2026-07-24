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Paraná tem alerta de tempestades no fim de semana; sol retorna na segunda-feira

Previsão aponta chuvas irregulares, ventania e granizo nas regiões central e norte do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 14:15:28 Editado em 24.07.2026, 14:38:40
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Paraná tem alerta de tempestades no fim de semana; sol retorna na segunda-feira
Autor Foto: Adry Freitas/ TNOnline

O Paraná enfrenta um fim de semana de tempo instável, com alerta para risco moderado de tempestades até o domingo (26), antes de uma breve trégua na segunda-feira (27). Um aviso conjunto emitido pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar) e pela Defesa Civil prevê chuvas fortes, rajadas de vento, raios e granizo localizado para a região central e a metade norte do estado nesta sexta-feira (24). Os impactos da instabilidade já começaram a ser sentidos pela manhã, quando um trecho da rodovia PR-494, entre São João do Caiuá e Paranacity, no noroeste paranaense, ficou alagado e invadido por terra.

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As tempestades podem provocar queda de galhos, alagamentos, transbordamento de córregos, danos agrícolas e interrupção no fornecimento de energia elétrica. O meteorologista Paulo Barbieri explica que as pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas, tiveram início na madrugada nas regiões noroeste, norte e centro do estado. A previsão é que a instabilidade avance para as demais áreas ao longo do dia, atingindo a região leste entre o final da tarde e o período da noite.

Durante o fim de semana, o comportamento do clima será dividido. No sábado (25), o tempo estabiliza no centro-sul, nos Campos Gerais, na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral. Por outro lado, as chuvas continuam concentradas no noroeste, oeste e norte, principalmente entre a madrugada e a manhã. Já no domingo (26), um novo sistema meteorológico, impulsionado pelo fluxo de umidade vindo do norte do Brasil, intensifica áreas de instabilidade sobre o Paraguai. Isso trará temporais isolados para o oeste e sudoeste paranaenses logo no início do dia, avançando para toda a metade sul do estado durante a tarde.

A esperada trégua nas chuvas ocorrerá na segunda-feira (27), quando o sol volta a predominar em todas as regiões do Paraná. A mudança no tempo elevará rapidamente as temperaturas, e os termômetros podem ultrapassar os 30°C nas cidades da região norte. No entanto, o Simepar alerta que o período de tempo seco será curto, com previsão de retorno das chuvas para o oeste e o sudoeste já na terça-feira (28).

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