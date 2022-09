Paraná tem a melhor educação do Brasil no Ensino Médio, aponta Ideb

Da Redação

Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (16)

A Rede Estadual de Ensino do Paraná garantiu o topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021 no Ensino Médio. As escolas públicas do Estado alcançaram a nota 4,6, ultrapassando Goiás e Espírito Santo. O índice subiu 0,2 pontos em relação ao Ideb 2019, divulgado em 2020, quando o Paraná estava em 3º, com 4,4.

Além disso, foi a maior escalada no Ensino Médio entre todos os estados brasileiros na história recente. O Paraná aparecia em 7º em 2017, subiu para 3º dois anos depois e, agora, está em primeiro lugar. A média nacional das redes estaduais, no ensino médio, ficou em 3,9.

Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em evento na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília.

Além da melhor colocação no Ensino Médio, a Rede Estadual avançou 0,1 ponto nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e ficou no 4º lugar no país com o índice de 5,2, apenas 0,1 atrás de Ceará, São Paulo e Goiás, os três primeiros com 5,3.

“Esse resultado é fantástico. O desempenho obtido pelos nossos estudantes demonstra todo o trabalho feito pelos nossos professores e pedagogos, o esforço durante a pandemia, tudo valeu e está valendo a pena. Saímos de 7º para 3º e agora somos campeões nacionais da educação”, disse o governador do Estado, Ratinho Junior.

“Nossos estudantes têm um grande futuro pela frente e estão cada vez mais prontos para encarar os desafios do século XXI. O Paraná é um celeiro de talentos. Parabéns a todos os diretores, pedagogos, professores, funcionários e claro, a todos os nossos estudantes”, completou.

Ratinho Junior afirmou, ainda, que tinha como missão fazer a educação do Paraná ser a melhor do Brasil. “O Ideb mostra que estamos no caminho certo. Esse é um momento muito importante para o Paraná e para todos os profissionais da rede. E a grande notícia é que nossa educação está cada vez melhor e mais próxima das particulares. É um esforço muito grande de milhões de paranaenses. A nossa educação é inclusiva, moderna, engajada e antenada”, arrematou.





Mais próximo da rede privada

Os resultados do Ideb 2021 mostram a continuidade da aproximação entre o ensino público e privado do Paraná. Essa distância vem sendo achatada nos últimos anos com políticas educacionais mais modernas, avaliações periódicas, tecnologia e valorização dos profissionais.

Nos anos finais do ensino fundamental, a distância já foi de 2,1 pontos (em 2017) e agora está em 1,3 ponto, queda de 0,8. No Ensino Médio, era de 2,2 pontos em 2017 (5,9 x 3,7) e está em 1,5 com os resultados de 2021 (6,1 x 4,6).

Ideb

O Ideb é o principal indicador de qualidade da Educação do Brasil, sendo divulgado a cada dois anos. Sua avaliação considera o índice de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep, o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira.

Em 2021, além das tradicionais provas de língua portuguesa e matemática, os alunos do anos finais do fundamental também realizaram pela primeira vez testes de ciências humanas e de ciências da natureza.

O índice é calculado a partir da multiplicação entre os indicadores de desempenho e rendimento no intervalo de 0 a 10. Se um sistema educacional possui taxa de aprovação de 90% e nota padronizada no Saeb igual a 6, seu Ideb será 5,4 (que é a multiplicação de 0,9 por 6).





Resultados da rede estadual do Paraná

3ª série EM - 4,6

8ª série/9º ano - 5,2

Média nacional das redes estaduais

3ª série EM - 3,9

8ª série/9º ano - 5,0

Campeões nacionais

3ª série EM

Paraná - 4,6

Goiás - 4,5

Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo - 4,4

8ª série/9º ano

Ceará, São Paulo e Goiás - 5,3

Paraná - 5,2

