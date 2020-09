Paraná tem 88.978 casos e 2.319 óbitos por coronavírus - TNOnline

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) responsável pelo armazenamento de resultados de exames laboratoriais continua instável.

Neste sábado e domingo (8 e 9) a Sesa registrou 1.063 novos casos e 75 óbitos pela Covid-19 no Paraná. O Estado soma agora 88.978 casos e 2.319 óbitos em decorrência da doença. Tão logo o sistema se normalize, as informações e detalhamentos serão restabelecidas novamente. Os dados são preliminares e sujeitos à alterações.

INTERNADOS – 995 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados neste domingo (9). 765 estão em leitos SUS (375 em UTI e 390 em leitos clínicos/enfermaria) e 230 em leitos da rede particular (99 em UTI e 131 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 910 pacientes internados, 454 em UTI e 456 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes públicas e particulares e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de 75 pessoas. São 38 homens e 37 mulheres, com idades entre 29 e 92 anos. Um paciente morreu em 11 de julho, outro em 31 de julho e os demais entre os dias 3 e 9 de agosto. Os pacientes residiam em: Curitiba (30), Campo Largo (4), Colombo (4), Campo Mourão (3), Arapongas (2), Fazenda Rio Grande (2), Pato Branco (2), Ponta Grossa (2), São José dos Pinhais (2), Toledo (2) e um caso confirmado em cada município a seguir: Almirante Tamandaré, Barbosa Ferraz, Braganey, Cambira, Capanema, Cascavel, Diamante D’Oeste, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Guaratuba, Mandirituba, Mariluz, Nova Prata do Iguaçu, Ortigueira, Pitanga, Ramilândia, Rebouças, Salto do Lontra, Santa Mariana, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 988 casos de residentes de fora. 26 pessoas foram a óbito.