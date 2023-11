Paraná tem 21 trechos bloqueados em rodovias; saiba quais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou na tarde deste sábado (4), novas informações sobre as condições atuais de bloqueio de rodovias estaduais devido às fortes chuvas que atingem o Estado. Conforme o relatório são 11 trechos totalmente interditados e 10 parcialmente bloqueados, todos com sinalização de emergência. A orientação aos motoristas é que redobrem o cuidado. Clique aqui e veja o mapa divulgado pelo DER.

BLOQUEIOS TOTAIS:

PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava – Bloqueio do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de um bueiro tubular metálico, que comprometeu o pavimento. Trecho já está em obras.

PRC-466 em União da Vitória – Bloqueio próximo à Ponte dos Arcos Manoel Ribas em função do risco de escorregamento de rochas.

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.

PR-433 na Lapa – Bloqueio total no km 26 devido a alagamento da pista. Trecho é não pavimentado.

PR-092 em Rio Branco do Sul – bloqueio total devido ao surgimento de rachaduras no pavimento na altura do km 48. DER/PR está estudando soluções para recuperar o trecho e melhorias a curto prazo para retomar a trafegabilidade.

PR-459 em Clevelândia – Transbordamento do Rio Chopim causou ponto de alagamento no km 145+500, bloqueado o tráfego de veículos rumo a Mangueirinha. Este trecho da rodovia é não-pavimentado.

PR-239 em Pitanga – Bloqueio total do km 349+650 ao km 351 devido ao risco de queda do talude sobre a pista. Devido à gravidade do dano verificado, com surgimento de várias rachaduras de grande porte que inclusive danificaram o sistema de drenagem no local, será necessária manter a interdição enquanto é providenciada a recuperação total do maciço.

PR-592 entre Nova Prata do Iguaçu e a Usina de Salto Caxias – Bloqueada por ponto de alagamento atingindo ambas pistas.

PR-281 entre Santo do Lontra e Santa Izabel do Oeste – Bloqueada por ponto de alagamento atingindo ambas pistas.

PR-170 em Pinhão – Rachaduras no pavimento no km 468, entre Faxinal do Céu e a Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Bloqueio total entre Faxinal e a usina, e entre Bituruna e a usina.

BLOQUEIOS PARCIAIS:

Estrada da Graciosa (PR-410) em Morretes – Bloqueio preventivo da rodovia somente à noite, durante esse período de chuvas. A rodovia é avaliada para liberação no dia seguinte, às 7h da manhã. Quando liberada, o tráfego é realizado com operação pare-e-siga do km 11 ao km 12, trecho em que as obras de recuperação ainda ocupam uma das pistas.

PR-170 em Guarapuava – Bloqueio parcial de uma pista no km 389, devido a escorregamento de terra em talude de aterro, com tráfego fluindo normalmente nas duas pistas restantes. Trecho está em obras.

PR-170 em Bituruna – Tráfego com interdição em uma pista no km 473 devido ao surgimento de rachaduras no pavimento, próximo à Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Obras em andamento para melhoria da drenagem e na sequência recuperação da pista.

PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul – Bloqueio parcial por escorregamento de terra que atingiu mais da metade da pista em um segmento. O trecho atualmente passa por obra de pavimentação. A empresa responsável pelos serviços já foi acionada para trabalhar na liberação da pista com a maior celeridade possível.

PR- 483 em Guaragi, distrito de Ponta Grossa – Bloqueio parcial da pista por alagamento, causado pela cheia do Rio Guaraúna

PR-090 em Campo Largo – A Estrada do Cerne está em meia pista após surgimento de uma trinca no leito da rodovia, na altura do km 48, a cerca de um quilômetro da ponte sobre o Rio Açungui. Além de monitorar este dano, o DER/PR realiza serviços de retirada de material e melhorias da pista em todos os pontos de queda de barreira que estão surgindo, liberando o tráfego em poucas horas.

PR-484 entre Três Barras do Paraná e Boa Vista da Aparecida – Trecho em meia pista por queda de barreira, tráfego deve ser totalmente liberado após remoção do material e limpeza do pavimento.

PR-493 entre Dois Vizinhos e Verê – Trecho em meia pista por queda de barreira, tráfego deve ser totalmente liberado após remoção do material e limpeza do pavimento.

PR-180 entre Juvinópolis e Boa Vista da Aparecida – Trecho em meia pista por queda de barreira, tráfego deve ser totalmente liberado após remoção do material e limpeza do pavimento.

PR-151 entre São Mateus do Sul e a divisa com Santa Catarina (novo) – Devido às condições no município de Três Barras (SC), a ponte está bloqueada para caminhões, e liberada somente para veículos leves.

Os trechos com bloqueios totais ou parciais contam com sinalização de emergência disponibilizada pelo DER/PR, sendo de extrema importância que os condutores obedeçam a estas orientações, também seguindo com cautela redobrada nestes locais.

NOVAS LIBERAÇÕES:

PR-151 em Jaguariaíva – Tráfego de veículos liberado após implantação de novas galerias de concreto, recomposição do talude, execução de base e sub-base das novas pistas.

PR-433 na Lapa – ponto de alagamento liberado no km 20, após águas recuarem.

PR-446 em Porto Vitória – liberada a pista após remoção de material que havia atingido a rodovia na noite de sexta-feira.

