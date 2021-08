Da Redação

Paraná supera 8 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

No último final de semana, o Paraná superou a marca de 8 milhões de doses aplicadas contra o novo coronavírus.

continua após publicidade .

Segundo o Vacinômetro nacional, do Sistema Único de Saúde (SUS), o Paraná aplicou 5.760.300 primeiras doses e 2.312.306 segundas doses ou doses únicas, totalizando 8.072.602. O Estado chegou a 69,5% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira aplicação e 26,5% com o ciclo vacinal completo.

A previsão do Governo do Estado é que toda a população adulta receba ao menos uma dose até o final de setembro, atingindo os 80% em cerca de um mês, até o fim de agosto. Ainda não há previsão de aplicação em menores de 18 anos.

continua após publicidade .

Alguns grupos já completaram a cobertura vacinal, que é atingida após a aplicação das duas doses ou da vacina de dose única. Os profissionais da saúde estão 100% imunizados, assim como praticamente todo o público com 65 anos ou mais. Entre a população indígena, 86,7% receberam as duas doses, além de 64,7% das pessoas com idade entre 60 e 64 anos.

A população geral, com idade entre 18 e 59 e que não estava contemplada nos grupos prioritários, é o público que mais recebeu vacinas, com 2.578.713 doses aplicadas. É seguido pela faixa dos 60 aos 64 anos (870.380), de 65 a 69 anos (825.121), trabalhadores da saúde (778.208), pessoas de 70 a 74 anos (608.306), comorbidades (575.321), com 80 anos ou mais (446.533) e com idade entre 75 e 79 anos (412.280).

MÉDIA – Julho encerrou com a melhor média de vacinação contra a Covid-19 no Paraná. Foram 71.773 por dia, contra 62.916 em junho, 49.276 em abril, 34.358 em maio, 32.185 em março, 9.309 em fevereiro e 10.412 em janeiro (15 dias). Em seis dias de julho o Estado ultrapassou a marca de 100 mil aplicações. O recorde ainda é 22 de abril, com 176.153.