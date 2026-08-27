Paraná sobe para a 3ª posição nacional em Infraestrutura no Ranking de Competitividade dos Estados

Estado saltou da quinta para a terceira colocação no pilar de Infraestrutura, impulsionado por obras em rodovias e melhorias logísticas

O Paraná conquistou a terceira colocação nacional no pilar de Infraestrutura da nova edição do Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O resultado representa um avanço de duas posições em relação ao levantamento anterior, quando o estado ocupava o quinto lugar no segmento. Na classificação geral de competitividade, o Paraná manteve o terceiro lugar do país, impulsionado pelos investimentos em modernização logística e mobilidade viária.

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O indicador de Infraestrutura do CLP avalia fatores essenciais para a atração de novos negócios e o desenvolvimento econômico, abrangendo a qualidade das rodovias, acessibilidade às redes de transporte, telecomunicações, saneamento e abastecimento de energia. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, a evolução na pesquisa reflete a estratégia do governo de tratar a logística viária como motor de atração de capital privado, eliminação de gargalos e redução de custos no transporte de cargas.

A melhoria no desempenho técnico coincide com dados de percepção pública. Em levantamento recente realizado pelo Instituto Genial/Quaest, a infraestrutura paranaense obteve 59% de aprovação positiva entre a população local, atingindo o índice mais alto do país.

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O avanço na pontuação do ranking é reflexo de um pacote de obras concluído pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Entre as intervenções finalizadas estão a restauração em pavimento de concreto no trecho da PRC-280 em Palmas, as duplicações na PR-323 em Umuarama e no trecho Doutor Camargo–Iporã, a modernização da PR-092 em Siqueira Campos, a pavimentação da Estrada Boiadeira entre Icaraíma e Umuarama e a entrega da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. O plano de investimentos incluiu também a duplicação do Lote 1 da Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, e a conclusão do Contorno Norte de Castro, iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo e do escoamento agrícola e industrial do estado.