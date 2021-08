Paraná será único do Brasil a receber estudo da Pfizer

Da Redação

Toledo será a única cidade do Brasil a receber um estudo da Pfizer sobre a imunização de toda a população a partir dos 12 anos contra a Covid-19. O anúncio foi realizado em reunião da farmacêutica norte-americana com o governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (24), no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

continua após publicidade .

Para realizar a pesquisa, a cidade localizada no Oeste paranaense vai receber uma remessa exclusiva de 35.173 doses do imunizante, já autorizada pelo Ministério da Saúde, para completar a aplicação da primeira dose tanto na população adulta, acima de 18 anos, como em adolescentes de 12 a 17 anos.

O estudo é de natureza observacional, e tem como objetivo entender o comportamento do Sars-Cov-2 em uma cidade cuja população inteira já iniciou a imunização com ao menos uma dose.

continua após publicidade .

A previsão é que as doses cheguem ao Paraná nesta quarta-feira (24), iniciando a aplicação na quinta-feira (25). O quantitativo vai completar a vacinação com a primeira dose em toda a população de Toledo a partir dos 12 anos, e todas as doses serão aplicadas até a próxima terça-feira (31).

Para isso, a cidade vai aplicar cerca de 7 mil primeiras doses por dia, contemplando duas idades por dia, a partir de quinta-feira.

Serão organizados quatro pontos para aplicação de primeira dose (D1) e um ponto para segunda dose (D2), que vão funcionar com horário ampliado das 8h às 23h. Cada ponto receberá 1.750 doses por dia. Serão mobilizados pelo menos 50 profissionais de saúde nos pontos de vacinação, além das equipes de vigilância e saúde e atenção primária da secretaria municipal.

continua após publicidade .

O cronograma de vacinação do lote especial de Toledo ficou assim:

Quinta-feira, 26/08: 19 e 20 anos ou mais

Sexta-feira, 27/08: 17 e 18 anos ou mais

continua após publicidade .

Sábado, 28/08: 15 e 16 anos ou mais

Domingo, 29/08: 13 e 14 anos ou mais

continua após publicidade .

Segunda-feira, 30/08: 12 anos ou mais

Terça-feira, 31/08: Repescagem a partir dos 12 anos.

Assista ao vídeo:

Paraná será único do Brasil a receber estudo da Pfizer - Vídeo por: tnonline