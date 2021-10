Paraná será maior destino da Azul no País; entenda

Da Redação

O Paraná será o Estado brasileiro com maior número de destinos cobertos pela Azul a partir de 2022. Onze cidades terão novas linhas operadas pela companhia e outras quatro terão suas operações retomadas após terem sido paralisadas durante a pandemia. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (19) em um encontro de representantes da companhia com o governador Carlos Massa Ratinho Junior em Campinas (SP), na universidade corporativa da empresa, a Uniazul.

"As novas linhas são um salto na logística e na infraestrutura do Paraná. Com melhores condições de deslocamento, mais empresários terão interesse em abrir negócios no nosso Estado, gerando mais emprego e renda para os paranaenses. A chave do desenvolvimento é a integração entre os modais, investir além das rodovias. Estamos construindo o maior programa de aviação regional do País, conectando cidades de médio porte a qualquer canto do mundo e a Azul é parceira nessa iniciativa", disse o governador Ratinho Junior.

As cidades que voltam a receber voos da companhia são Ponta Grossa (Campos Gerais), Toledo (Oeste), Pato Branco (Sudoeste) e Guarapuava (Centro-Sul). As linhas serão reativadas em dezembro com voos nas segundas, quartas e sextas. As passagens serão comercializadas a partir desta terça em todos os canais oficiais da empresa.

Já as novas linhas serão inauguradas ao longo de 2022. As onze cidades que passam a integrar a malha da companhia aérea são Guaíra (Oeste), Paranavaí (Noroeste), Francisco Beltrão (Sudoeste), Cornélio Procópio (Norte), União da Vitória (Sul), Cianorte (Noroeste), Campo Mourão (Centro-Oeste), Telêmaco Borba (Campos Gerais), Arapongas (Norte) e Apucarana (Vale do Ivaí), todas com aviões Cessna da sub-regional Azul Conecta, além de Umuarama (Noroeste), com aviões ATR.

Marcelo Bento Ribeiro, diretor de relações institucionais da Azul, destacou que a empresa ansiava por retomar as operações interrompidas, bem como a expansão no Paraná. “Apresentamos ao Estado nossa intenção de ampliar os destinos, principalmente com a nossa empresa sub-regional Azul Conecta, ao longo de 2022. Se concretizado, este plano deixará o Estado extremamente conectado, reforçará a vocação regional da Azul e consolidará Curitiba como um importante centro de conexões”, afirmou.

Com o anúncio, os novos voos se somam a outros cinco municípios já realizados pela empresa: Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e Maringá – totalizando vinte cidades contempladas, um recorde da companhia. O plano da empresa é fortalecer sua malha em Curitiba, criando um hub regional com mais de 50 movimentos diários.

NOVIDADES – As rotas retomadas em dezembro contarão com aeronaves do modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros. A expectativa da empresa é manter voos três vezes na semana até fevereiro, aumentando para uma frequência diária em março de 2022.

Das quatro linhas, três são conectadas ao aeroporto de Viracopos (VCP), em Campinas: Ponta Grossa, Guarapuava e Toledo. Nesta última, foi realizada uma alteração da rota prévia, que conectava a cidade do Oeste paranaense a Curitiba. Já Pato Branco terá conexão com a Capital (CWB).

Confira o detalhamento da operação prevista para as quatro cidades paranaenses com retomada de voos. A partir de março de 2022, todos os voos serão diários.

Curitiba - Pato Branco

Segundas, quartas e sextas

Saída: 12h55

Chegada: 14h25

Pato Branco - Curitiba

Segundas, quartas e sextas

Saída: 15h05

Chegada: 16h30

Campinas - Ponta Grossa

Segundas, quartas e sextas

Saída: 8h25

Chegada: 9h50

Ponta Grossa - Campinas

Segundas, quartas e sextas

Saída: 10h40

Chegada: 12h

Campinas – Guarapuava

Segundas, quartas e sextas

Saída: 13h

Chegada: 14h35

Guarapuava - Campinas

Segundas, quartas e sextas

Saída: 15h25

Chegada: 17h

Campinas - Toledo

Segundas, quartas e sextas

Saída: 12h40

Chegada: 14h40

Toledo - Campinas

Segundas, quartas e sextas

Saída: 15h30

Chegada: 17h30