Paraná segue em alerta para temporais; veja a previsão do Simepar

Uma frente fria atinge o Paraná desde a madrugada desta sexta-feira (3) e abaixa as temperaturas em algumas regiões. O estado segue em alerta de temporais em algumas cidades. Os ventos variam de 60 a 70 km/h, segundo a previsão do tempo do Simepar.

De acordo com o meteorologista Samuel Braum, a chuva acumulada já passou de 80 milímetros em algumas cidades da região sudoeste. No oeste, alguns municípios foram atingidos por rajadas de ventos.

“O tempo começa a ficar estável já na noite desta sexta-feira (3). A estabilidade prevalece durante o final de semana, exceto na Grande Curitiba e no litoral. O tempo firme segue no início da semana e as chuvas podem voltar apenas na quarta-feira (8)”.

