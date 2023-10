Paraná segue em alerta laranja com ventos de até 100 km/h

O alerta do Inmet vale para todas as regiões do estado.

O Paraná segue em alerta laranja para temporais nesta quinta-feira (12). O Instituto Nacional de Meteorologia aponta para possibilidade dos ventos chegarem a 100 km/h neste feriado.

Há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações e de alagamentos. O acumulado de chuva pode passar dos 100 milímetros durante o dia em algumas regiões.

O alerta do Inmet vale para todas as regiões do estado. Em alguns pontos, já foram registradas quedas de granizo.

Previsão

Confira o clima para o feriado 12 de outubro em Apucarana

Na quinta-feira, 12 de outubro, o deslocamento de uma frente fria pelo Paraná deixa o tempo muito instável com previsão de temporais em todo estado. Devido à chuva, as temperaturas não apresentam grandes elevações no decorrer do dia, principalmente entre o centro-sul e o leste.

Em Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima estará em 20°C e a máxima poderá chegar aos 29°C. Há 90% de probabilidade de ocorrência de chuva.

O site de meteorologia Clima Tempo, no entanto, aponta que a máxima poderá chegar aos 31°C e também informa que haverá chuvas para a quinta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida. E serão 25mm distribuídos durante a quinta, podendo ocorrer a qualquer momento do dia.







