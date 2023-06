Paraná renova cursos de línguas estrangeiras nas sete universidades

O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (12) o edital de R$ 6,2 milhões para impulsionar as atividades de internacionalização nas sete universidades estaduais pelo programa Paraná Fala Idiomas (PFI). A iniciativa é da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) com aporte de recursos do Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico. As instituições de ensino superior podem apresentar os projetos até sexta-feira (16).

O PFI consiste na oferta de cursos gratuitos de inglês, francês e espanhol para a comunidade acadêmica. O objetivo é preparar estudantes de graduação e pós-graduação, professores e profissionais da carreira técnico-administrativa para participarem de eventos internacionais e de programas de intercambio em outros países.

O montante previsto no novo edital deve assegurar a continuidade do programa pelos próximos dois anos e meio. Os recursos serão aplicados no pagamento mensal de 48 bolsas de R$ 2.500 para profissionais formados, com previsão 40 horas de dedicação semanal para as atividades do programa; 25 bolsas de R$ 931 para estudantes de graduação com 30 horas semanais; e 29 bolsas de R$ 1.288 para professores.

O edital também prevê R$ 315 mil para outras despesas, sendo R$ 63 mil em custeio e R$ 252 mil em investimento. Ao todo, serão apoiados 21 projetos, sendo três por universidade. As instituições devem submeter uma proposta para cada idioma (inglês, francês e espanhol), em conformidade com o normativo que define os itens financiáveis do Fundo Paraná.

Segundo o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, o ensino de idiomas é importante para internacionalização das universidades. “O principal desafio no processo de internacionalização é o domínio da língua estrangeira, especialmente o inglês, considerado o idioma da ciência e da academia. Por isso, o programa Paraná Fala Idiomas é fundamental para a estratégia de internacionalização da educação superior no Paraná e para a formação profissional”, afirma.

Entre os anos de 2019 e 2022, o programa Paraná Fala Idiomas ofertou 152 cursos de línguas estrangeiras em diferentes níveis de proficiência, beneficiando 3.195 universitários, 467 professores e 214 agentes universitários das sete instituições estaduais paranaenses de ensino superior.



SELEÇÃO

Os profissionais formados e estudantes de graduação serão designados por meio de editais públicos das universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar).

A seleção do profissional graduado será composta por avaliação escrita, avaliação de desempenho didático e análise de currículo. Na modalidade estudante de graduação, os alunos devem estar regularmente matriculados e comprovar a relação com o nível de proficiência e os cursos ofertados pelo PFI. Ambos os bolsistas devem ter proficiência adequada para ministrar cursos de línguas inglesa, francesa ou espanhola e não podem ter vínculo empregatício de qualquer tipo nem receber bolsa de outra categoria.

Em cada instituição de ensino superior, a equipe conta com dois orientadores, institucional e pedagógico, indicados pela Reitoria, de acordo com as áreas de formação e atuação nos idiomas do programa. Esses orientadores são responsáveis pela certificação de participantes nos cursos do PFI; pela elaboração de relatórios, editais e outros documentos; e pelo planejamento das atividades com foco em melhores práticas e indicadores de desempenho para o ensino de idiomas.

