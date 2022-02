Da Redação

Paraná relata mais 9.281 casos e 37 óbitos pela Covid-19

Foi divulgado, nesta segunda-feira (14), o boletim da Covid-19 do Estado do Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou mais 9.281 casos confirmados e 37 mortes, não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.191.392 casos confirmados e 41.555 mortos pela doença.



Os casos confirmados divulgados, nesta segunda-feira (14), são de fevereiro (8.498) e janeiro (747) de 2022; dezembro (1), outubro (5), setembro (12), agosto (1), julho (1), junho (4), março (3), fevereiro (1) e janeiro (2) de 2021; novembro (3), agosto (1), julho (1) e abril (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de fevereiro (34) e janeiro (3) de 2022. Sendo referentes a 16 mulheres e 21 homens, com idades que variam entre 17 e 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de janeiro a 14 de fevereiro de 2022.

Há 166 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 e que estão internados em leitos SUS (79 em UTI e 87 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.272 pacientes internados, 482 em leitos UTI e 790 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ponta Grossa (3), Pinhais (3), Campo Largo (3), Quatiguá (2) e Nova Aurora (2).



A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Telêmaco Borba, Tapejara, Tamarana, Sertaneja, Santa Izabel do Oeste, Santa Helena, Roncador, Rolândia, Prudentópolis, Pato Branco, Maringá, Jandaia do Sul, Ibiporã, Guaratuba, Guaraniaçu, Foz do Iguaçu, Curiúva, Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Campo Bonito, Arapongas, Alto Piquiri e Abatiá.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.