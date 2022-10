Paraná registrou 71 ocorrências de crimes eleitorais até às 15 horas

Da Redação

Santinhos espalhados pelas ruas de Apucarana, caracterizando propaganda irregular, registrado em todo o estado, com 43 boletins registrados no Paraná

O Paraná foi o estado que registrou o maior número de ocorrências de crimes eleitorais, conforme boletim divulgado às 15 horas pelo Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. Toda a atividade de segurança é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.

O secretário da Segurança Pública do Paraná, delegado Wagner Mesquita de Oliveira, disse que, apesar da quantidade de ocorrências, não foi registrado no estado nenhum caso considerado grave. “O Plano de segurança está funcionando”, disse.

De acordo com o secretário, no mais recentes dos boletins, que estão sendo atualizados de 3 em 3 horas desde o início do dia, o Comando e Controle Regional registrou 71 ocorrências de crimes eleitorais no Estado, sendo três casos de compra de voto, 16 casos de boca de urna e 43 casos de propaganda irregular.

O secretário Wagner Mesquita, em contato com a imprensa, em Curitiba, disse que o movimento mais intenso nas seções eleitorais já deve ter passado. Ele acredita que nesse final de tarde, as seções eleitorais devam estar menos movimentadas. “Vamos fechar o horário eleitoral sem maiores problemas”, acredita.

LOCAIS DE FESTA

O secretário de Estado da Segurança Pública destacou, ainda, que há também um plano operacional para assegurar tranquilidade social também para depois do fechamento das urnas, às 17 horas. Mesquita explica que, na medida em que a apuração comece a trazer os resultados das urnas, a preocupação das forças de segurança se intensifica nos locais de possíveis comemorações de vencedores.

Mesquita não quis entrar em detalhes quanto as hipóteses consideradas no plano operacional para depois das 17 horas, mas explicou que os partidos já indicaram á Justiça Eleitoral e às forças de segurança os possíveis locais que pretendem ocupar em caso de comemoração. E os contingentes das forças de segurança, segundo o secretário, serão deslocados para esses locais conforme os resultados forem sendo apurados pela Justiça Eleitoral. “Temos um plano de segurança para isso, conforme apuração das urnas, com efetivos designados para esses locais em todo o estado”, disse.

Em todo o Paraná, mais de 7 mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses. Além disso, viaturas, aeronaves e embarcações estarão de prontidão em caso de necessidade. "O Centro Integrado de Comando e Controle Regional, nas dependências da Secretaria da Segurança Pública, conta com representantes de todas as instituições estaduais, municipais e federais que fazem parte desta grande operação para garantir a segurança e o controle das eleições. Estamos utilizando, além do banco de dados de cada uma das instituições, a plataforma Cortex, que é integrada e é manipulada pelo Governo Federal, via Ministério da Justiça, onde conseguimos transmitir os dados do Paraná e integrar o controle no âmbito nacional”, afirma o delegado Wagner Mesquita de Oliveira.



A Operação Eleições 2022 tem como objetivo garantir a segurança dos brasileiros durante o período de votação. Além dos representantes institucionais das 27 unidades federativas, também participam: representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das Polícias Civis e Militares, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos Corpos de Bombeiros Militares, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), das Secretarias de Segurança Pública e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

