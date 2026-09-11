Paraná registra terceiro tornado em três dias; estado já soma 13 ocorrências no ano

Fenômeno foi confirmado pelo Simepar na área rural de Goioerê na tarde desta sexta-feira (11)

O Paraná registrou o terceiro tornado em apenas três dias. O novo fenômeno foi confirmado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) na tarde desta sexta-feira (11), na área rural de Goioerê, no centro-oeste do estado. Com a nova ocorrência, o Paraná chega a 13 tornados registrados desde o início do ano.

Segundo o Simepar, o tornado ocorreu por volta das 16h e se formou a partir de uma supercélula de tempestade durante a passagem de uma frente fria pelo estado. O sistema avançou pelo Paraná em meio à influência de um ciclone extratropical formado sobre o Rio Grande do Sul.

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A intensidade do tornado ainda não foi definida. O Simepar informou que está realizando o levantamento dos danos provocados pelo fenômeno e que a classificação será feita posteriormente, seguindo os critérios da Escala Fujita, utilizada para estimar a intensidade dos tornados de acordo com as características e a extensão dos danos observados.

Até a última atualização, não havia registro de pessoas feridas em Goioerê. A prefeitura do município informou que também não foram identificados estragos materiais. A suspeita inicial é de que o fenômeno tenha passado apenas por uma área rural.

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Imagens registradas por moradores mostram o funil do tornado se formando e avançando pela região. De acordo com informações meteorológicas, o fenômeno apresentou características de um tornado do tipo rope, ou tornado em forma de corda, cuja aparência é marcada por um funil estreito e alongado.

Terceiro tornado em três dias

O tornado de Goioerê é o terceiro confirmado no Paraná entre a tarde de quarta-feira (9) e esta sexta-feira (11). O primeiro ocorreu em Francisco Alves, no noroeste do estado, por volta das 17h de quarta-feira (09). Conforme o Simepar, o fenômeno teve curta duração e atingiu uma área pequena e localizada. A tempestade associada ao tornado, no entanto, provocou forte queda de granizo em diferentes pontos do município.

O segundo tornado foi registrado em Espigão Alto do Iguaçu, na região centro-sul, por volta de 0h40 de quinta-feira (10). Nesse caso, os danos foram mais expressivos. Uma plantação de eucaliptos próxima à unidade industrial da Coasul ficou praticamente destruída. Duas escolas do distrito de Boa Vista de São Roque também foram atingidas, e as aulas precisaram ser suspensas devido aos estragos provocados pelo temporal.

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Paraná está sob alerta vermelho

A ocorrência do novo tornado acontece em um cenário de tempo severo no estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 396 municípios do Paraná estão sob alerta vermelho, classificação que representa grande perigo.

O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira e prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O avanço da frente fria pelo Paraná está associado ao ciclone extratropical que se formou sobre o Rio Grande do Sul. A combinação entre ar quente e úmido, instabilidade atmosférica e a entrada de uma massa de ar mais fria favorece a formação de tempestades severas.

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Como os tornados se formam

Tornados são fenômenos meteorológicos caracterizados por uma coluna de ar em intensa rotação que se estende da base de uma tempestade até a superfície. Eles podem se formar a partir de tempestades muito organizadas, como as supercélulas.

A Escala Fujita é utilizada para estimar a intensidade dos tornados a partir dos danos provocados. A classificação vai de F0, para os fenômenos menos intensos, até F5, para os mais extremos.

No caso de Goioerê, a classificação ainda depende da conclusão do levantamento realizado pelo Simepar.

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