Paraná registra rajadas de vento de 58 km/h e volume de chuva acima de 138 mm

Uma forte frente de instabilidade meteorológica atingiu diversas regiões do Paraná, provocando chuvas volumosas e intensas rajadas de vento que alcançaram até 58 km/h. Segundo medições do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o acumulado de precipitação ultrapassou a marca de 138 milímetros em pontos do estado, concentrando um alto volume de água em um curto intervalo de tempo.

- LEIA MAIS: Nuvens-funil são avistadas no interior do Paraná sob alerta de temporais



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A combinação entre o avanço de uma massa de ar instável e as altas temperaturas favoreceu a formação de tempestades severas com forte atividade elétrica e pancadas isoladas de alta intensidade. As rajadas de vento mais expressivas foram registradas em municípios do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul paranaense, áreas que também contabilizaram os maiores volumes de chuva do período.

Diante do volume expressivo de precipitação em pouca duração, os órgãos de monitoramento e a Defesa Civil mantêm a orientação para que a população tome precauções em relação a possíveis alagamentos pontuais, enxurradas e quedas de galhos ou árvores. As equipes seguem acompanhando a evolução do quadro meteorológico e o deslocamento das áreas de instabilidade em direção às demais regiões do estado. As informações são da Banda B.





