Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TEMPORAIS

Paraná registra rajadas de vento de 58 km/h e volume de chuva acima de 138 mm

Instabilidade atmosférica avança e causa rajadas intensas e grande volume de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paraná registra rajadas de vento de 58 km/h e volume de chuva acima de 138 mm
Autor Foto: Adriana Savicki/Arquivo

Uma forte frente de instabilidade meteorológica atingiu diversas regiões do Paraná, provocando chuvas volumosas e intensas rajadas de vento que alcançaram até 58 km/h. Segundo medições do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o acumulado de precipitação ultrapassou a marca de 138 milímetros em pontos do estado, concentrando um alto volume de água em um curto intervalo de tempo.

- LEIA MAIS: Nuvens-funil são avistadas no interior do Paraná sob alerta de temporais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A combinação entre o avanço de uma massa de ar instável e as altas temperaturas favoreceu a formação de tempestades severas com forte atividade elétrica e pancadas isoladas de alta intensidade. As rajadas de vento mais expressivas foram registradas em municípios do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul paranaense, áreas que também contabilizaram os maiores volumes de chuva do período.

Diante do volume expressivo de precipitação em pouca duração, os órgãos de monitoramento e a Defesa Civil mantêm a orientação para que a população tome precauções em relação a possíveis alagamentos pontuais, enxurradas e quedas de galhos ou árvores. As equipes seguem acompanhando a evolução do quadro meteorológico e o deslocamento das áreas de instabilidade em direção às demais regiões do estado. As informações são da Banda B.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva chuvas intensas Defesa Civil Frente fria instabilidade meteorológica paraná Precipitação no Paraná Simepar tempestades severas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV