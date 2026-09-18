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Paraná registra queda de casos de doenças respiratórias em 2026

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta redução de 13,3% no comparativo com o mesmo período de 2025, de janeiro a setembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Paraná registra queda de casos de doenças respiratórias em 2026
Autor Os casos de SRAG concentram-se nos extremos de idade, ou seja, nos menores de 6 anos e nos maiores de 60 anos - Foto: SESA

O Paraná apresentou queda do número de casos de Síndromes Respiratórias Agudas (SRAGs) em 2026. O boletim de Vírus Respiratórios da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta redução de 13,3% no comparativo com o mesmo período de 2025. Pelo vírus da Influenza, a redução foi 9,7%.

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O comparativo demonstra que, em 2025, entre os meses de janeiro e setembro, houve 22.823 casos de SRAG. Neste ano, no mesmo período, foram 19.779 casos. Por Influenza são 2.961 registros em 2026 e 3.279 no ano passado.

A queda coincide com a avaliação positiva dos dados do levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O boletim InfoGripe, divulgado no último dia 10 de setembro, mostra que o Paraná saiu do nível de Alerta para o de Segurança, com tendência de Estabilidade para longo prazo. No Sul do Brasil, o Paraná é o único estado com status de Segurança. Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão em nível de Alto Risco.

O levantamento da Fiocruz define os níveis como Alto Risco, Risco, Alerta, Segurança e Baixo Risco, além de tendência de Probabilidade de Crescimento maior de 95%; Probabilidade Maior de 75%; Estabilidade; Probabilidade de queda de 75%; e Probabilidade de queda de 95%.

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A Sesa ressalta que há probabilidade de queda e previsão de volta ao estágio de normalidade. No entanto, continua seguindo o Plano de Contingência para Vírus Respiratórios e mantém o estágio de mobilização e vacinação.

IDADE - Os casos de SRAG concentram-se nos extremos de idade, ou seja, nos menores de 6 anos e nos maiores de 60 anos.

Os dados da Sesa demonstram que 43% dos registros em 2026 foram em crianças menores de 6 anos. Na outra ponta, para pessoas a partir de 60 anos, houve 6.529 casos (33% do total), o que exige atenção redobrada por parte dos pais e responsáveis e, também, das pessoas acima de 60 anos. São os grupos com maior risco para agravamento e hospitalização.

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Entre os cuidados que devem ser adotados estão evitar locais fechados e com muita circulação de pessoas e, especialmente, a vacinação contra a gripe, Covid-19 e contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), entre outras, a forma mais eficaz de evitar as doenças e suas complicações.

VACINAS - A vacina para Influenza está disponível para todas as faixas etárias, a partir de 6 meses, em qualquer ponto de vacinação do Paraná. Para Covid-19, são disponibilizadas para crianças a partir de 6 meses, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, indígenas, comunidades tradicionais, imunossuprimidos, idosos acima de 65 anos e pessoas com comorbidades, conforme indicação do Ministério da Saúde.

A vacina para o VSR é disponibilizada para gestantes a partir da 28ª semana e protege o bebê de pneumonia e bronquiolite.

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O Paraná apresentou dados de vacinação positivos para SRAGs. Durante a Campanha de Multivacinação. Entre 3 de agosto e 1ª de setembro, foram aplicadas 771.994 doses em geral. Entre elas, 116.781 para Influenza, enquanto a vacina contra a Covid-19 registrou 48.060 aplicações.

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