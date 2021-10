Da Redação

Paraná registra primeiros casos de Febre Chikungunya

O boletim semanal da dengue publicado nesta quarta-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 249 casos confirmados. São 30 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 8º Informe Epidemiológico da dengue, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

continua após publicidade .

Os novos casos confirmados foram registrados em Foz do Iguaçu, Paranavaí, Londrina, Maringá, Nova Aurora, Marechal Cândido Rondon, Ribeirão Claro, Sertaneja, Rolândia, Ibiporã, Bela Vista do Paraíso, Ubiratã, Engenheiro Beltrão e Paranaguá.

Há ainda, 1.585 casos em investigação e 230 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 4.797 para 5.468. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.

continua após publicidade .

Foram confirmados ainda os primeiros casos de Febre Chikungunya no Paraná. São pacientes residentes em Rondon, todos com vínculo familiar, sem relato de viagens e com início dos sintomas em agosto de 2021. A vigilância ambiental, epidemiológica e assistência à saúde acompanharam a família e até o momento são casos isolados.

A Febre chikungunya é uma doença viral transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. É importante que todo paciente que apresente febre de início súbito maior que 38,5ºC e intensa dores articulares, acompanhada ou não de dor de cabeça, manchas vermelhas na pele, fadiga e dor nas costas com duração média de 7 dias, procure a Unidade de Saúde mais próxima.

Segundo o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, “não há motivo de alerta. Nossas equipes acompanharam o novo caso. Mas devemos seguir com os cuidados necessários, para que os números não aumentem”.