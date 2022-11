Paraná registra novos bloqueios em rodovias federais neste sábado (19)

Da Redação

Na manhã deste sábado (19), de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), novos pontos de bloqueio no Paraná interditam a BR-476 e a BR-153, em União da Vitória, nos Campos Gerais.

Segundo a PRF, na BR-153 o tráfego segue fluindo no sistema siga e pare devido a um bloqueio na altura do Km 466. Já a BR-476, no Km 357, está com uma pista parcialmente interditada, bloqueada com terra por manifestantes.

As interdições reiniciaram em várias regiões do país nesta sexta-feira (18), após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início do mês.

Na primeira semana de novembro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram responsáveis por bloquear total ou parcialmente mais de mil trechos de rodovias federais e estaduais. Também tem sido comum que manifestantes façam protestos na entrada de comandos militares. Os atos são contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas e pedem que haja uma “intervenção federal” para impedir a posse do petista.

