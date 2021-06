Paraná registra mais de 30 mil óbitos por Covid-19

Continua após publicidade

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias em todo estado do Paraná, como homenagem às mais de 30 mil mortes em decorrência da Covid-19 que ocorreram no Estado. O Decreto 7.944/2021 será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 23.

“É um momento de muita dor, tristeza e comoção. O Paraná está em luto. São mais de 30 mil vidas perdidas para a doença. Lamentamos a dor sentida por todos os familiares e amigos das vítimas. Fica a solidariedade do Governo do Estado e as mais sinceras condolências”, afirmou o governador.

Ratinho Junior reforçou o pedido para que a população siga com as medidas de proteção e segurança, como o distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos. Ele ressaltou que os municípios paranaenses estão colaborando com o processo de aceleração da vacinação contra a doença, com a adoção de medidas como a Vacinação de Domingo a Domingo.

“Enquanto não alcançamos a imunização de toda a população, precisamos continuar tomando os cuidados necessários para reduzir a transmissão”, pontuou.

O governador lembrou também que o Paraná receberá nesta quinta-feira (24) mais 348.090 vacinas contra a Covid-19. Será parte do montante de 439,3 mil doses anunciado por meio da 27ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. São 136.890 doses da Pfizer/BioNTech e 211.200 doses da CoronaVac/Butantan.

As doses da Pfizer serão destinadas à primeira aplicação (D1) e as da CoronaVac são D1 e D2, ou seja, 95.072 esquemas completos com as duas doses, mais a reserva técnica.

Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto disse que a saída para o fim da pandemia é através da vacinação, o que foi evidenciado em estudo pela Sesa, e que todos os esforços estão sendo feitos para aplicar as doses recebidas com a maior velocidade possível. Ele destacou o avanço da imunização da população de 18 a 59 anos em paralelo aos grupos prioritários.

“Nós queremos a vacina no braço dos paranaenses. Novas doses estão chegando e sendo distribuídas em todo o Estado. Contamos com os 399 municípios para aplicar todos os imunizantes disponíveis na população”, endossou. Veja:

De acordo com os números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, quarta-feira, 23, o Paraná registrou mais 9.669 casos e 119 mortes pela Covid-19. Os dados estão relacionados aos meses ou semanas anteriores e não devem ser usados como parâmetro de casos das últimas 24 horas. O Estado soma 1.233.846 casos confirmados e 30.098 óbitos.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (31), fevereiro (75), março (61), abril (92), maio (2.951), junho (6.434), e dos seguintes meses de 2020: março (1), junho (1), agosto (1), setembro (1), outubro (3) novembro (5) e dezembro (13).

INTERNADOS – O informe relata que 2.397 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.905 pacientes em leitos SUS (941 em UTI e 964 em enfermaria) e 492 em leitos da rede particular (266 em UTI e 226 em enfermaria).

Há outros 2.735 pacientes internados, 1.115 em leitos UTI e 1.620 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 119 pacientes. São 52 mulheres e 67 homens, com idades que variam de 28 a 92 anos. Os óbitos ocorreram de 25 de dezembro de 2020 a 23 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (23), Laranjeiras do Sul (10), Paranaguá (8), Maringá (7), Ponta Grossa (7), Londrina (6), Cambé (4), Fazenda Rio Grande (4), Apucarana (3), Campo Largo (3), São José dos Pinhais (3), General Carneiro (2), Mandaguaçu (2), Siqueira Campos (2), São Mateus do Sul (2) e Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Amaporã, Barra do Jacaré, Borrazópolis, Cianorte, Colombo, Céu Azul, Doutor Ulysses, Florestópolis, Foz do Iguaçu, Grandes Rios, Ibiporã, Iporã, Mandirituba, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Moreira Sales, Morretes, Palmas, Pato Branco, Primeiro de Maio, Rio Branco do Sul, Santa Fé, Santa Helena, Santo Antônio da Platina, Sarandi, Tapejara, Telêmaco Borba, Terra Boa, Tunas do Paraná, Ubiratã e Vera Cruz do Oeste.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.553 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 169 pessoas foram a óbito.

Com informações: Sesa