Paraná registra mais 4.302 casos e 17 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná divulgou nesta quinta-feira (02) mais 4.302 casos confirmados e 17 mortes, não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.526.889 casos confirmados e 43.131 mortos pela doença.

Os casos confirmados, divulgados nesta quinta, são de junho (3.130), maio (1.064), abril (11), março (3), fevereiro (21) e janeiro (57) de 2022; novembro (2), setembro (1), julho (1), junho (1), abril (1), março (3) e fevereiro (1) de 2021; dezembro (1), novembro (2), setembro (1) e agosto (2) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de junho (3), maio (13) de 2022; maio (1) de 2021. Sendo referentes a nove mulheres e oito homens com idades entre 17 e 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de maio de 2021 e 1º de junho de 2022.

De acordo com a Sesa, há 190 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 e que estão internados em leitos SUS (85 em UTI e 105 em leitos clínicos/enfermaria).

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (4) e Londrina (2).



A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Presidente Castelo Branco, Ponta Grossa, Medianeira, Marialva, Goioxim, Foz do Iguaçu, Campo Largo, Bela Vista do Paraíso, Bandeirantes, Astorga e Alvorada do Sul.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 11.141 casos de residentes de fora do Estado, 237 pessoas foram a óbito.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.