Paraná registra mais 4.021 casos e 62 óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (21) mais 4.021 casos confirmados e 62 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.433.997 casos confirmados e 36.695 mortes em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de agosto (2.958), julho (131), junho (250), maio (209) abril (13), março (14), fevereiro (45) e janeiro (195) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: junho (1), julho (2), setembro (1), outubro (1), novembro (6) e dezembro (195).

INTERNADOS – 1.084 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 757 pacientes em leitos SUS (444 em UTI e 313 em leitos clínicos/enfermaria) e 327 em leitos da rede particular (158 em UTI e 169 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.568 pacientes internados, 734 em leitos UTI e 834 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 62 pacientes. São 31 mulheres e 31 homens, com idades que variam de 28 a 103 anos. Os óbitos ocorreram de 26 de março a 20 de agosto de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em Ponta Grossa (7), Maringá (3), Londrina (3), Irati (3), Goioerê (3), Campina Grande do Sul (3), Assaí (3), Prudentópolis (2), Pinhais (2), Marechal Cândido Rondon (2), Guarapuava (2), Curitiba (2), Cascavel (2), Campo do Tenente (2) e Campo Largo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios Umuarama, Terra Boa, Sarandi, Rio Bom, Quatro Barras, Quatiguá, Pinhalão, Ouro Verde do Oeste, Marquinho, Guaíra, Guaratuba, Foz do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Colombo, Campo Mourão, Campina da Lagoa, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Balsa Nova, Assis Chateaubriand e Andirá.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra o total de 6.657 casos de residentes de fora do Estado, destes 216 pessoas foram a óbito.