Da Redação

Paraná registra mais 37 novos casos de dengue

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (19) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 286 casos confirmados. São 37 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 9º Informe Epidemiológico da dengue, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

continua após publicidade .

Os novos casos confirmados foram registrados em Foz do Iguaçu (14), Pontal do Paraná (4), Maringá (3), Ibiporã (2), Paranavaí (2), Medianeira (2), Curitiba (2), Bandeirantes (1), Assaí (1), Mandaguari (1), São João do Caiuá (1), São Tomé (1), Umuarama (1), Tapira (1) e Santa Terezinha do Itaipu (1).

Há ainda, 1.532 casos em investigação e 238 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 5.468 para 6.035. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.De acordo com o último Informe Entomológico realizado pelos municípios entre 01/07 a 31/08/2021, 75,9% dos criadouros encontrados são passíveis de remoção e eliminação.

continua após publicidade .

“Por isso, é importante que a população esteja mobilizada na eliminação mecânica desses criadouros para que possamos ter o enfrentamento efetivo da dengue no Paraná”, enfatizou a chefe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Sesa, Emanuelle Gemin Pouzato