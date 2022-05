Paraná registra mais 3.578 casos e 11 óbitos pela Covid-19

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (14) mais 3.578 casos confirmados e 11 mortes — não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.478.172 casos confirmados e 42.957 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de maio (3.324), abril (25), março (7), fevereiro (78) e janeiro (102) de 2022; dezembro (1), novembro (3), outubro (13), setembro (3), agosto (4), julho (2), junho (3), maio (6), abril (2) e março (1) de 2021; dezembro (1), novembro (2) e agosto (1) de 2020

Os óbitos divulgados nesta data são de maio (4), abril (2) e janeiro (1) de 2022; dezembro (1), junho (1) e maio (2) de 2021.

INTERNADOS – 143 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 estão internados em leitos SUS (55 em UTI e 88 em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de 11 pacientes. São quatro mulheres e sete homens com idades entre 56 e 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 16 de maio de 2021 e 12 de maio de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Francisco Beltrão (6) e Ponta Grossa (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Sabáudia, Maringá e Campo Mourão.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 10.971 casos de residentes de fora do Estado, 234 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Exclusões:



90 casos foram excluídos. Desse quantitativo, 1 caso é de Fora do Paraná.

Relatório de Correções de Municípios:

7 casos e 1 óbito foram corrigidos.5 casos residentes alterados entre municípios do Paraná.2 casos e 1 óbito residentes do Paraná alterados para Fora do Estado.

Um caso e óbito confirmado (M,91) de Francisco Beltrão foi corrigido para Poconé/MT. Um caso confirmado (M,69) de Curitiba foi corrigido para Prudentópolis. Um caso confirmado (M,28) de Londrina foi corrigido para Bela Vista do Paraíso. Um caso confirmado (F,31) de Nova Esperança foi corrigido para São Jorge do Ivaí. Um caso confirmado (M,29) de Mandirituba foi corrigido para Quitandinha. Um caso confirmado (M,49) de Londrina foi corrigido para Andradina/SP. Um caso confirmado (M,20) de Itambé foi corrigido para Floresta.