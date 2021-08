Da Redação

Paraná registra mais 3.528 casos e 82 óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta quinta-feira (19) o informe Epidemiológico da Covid-19 no estado do Paraná. De acordo com o levantamento, o Paraná soma mais 3.528 casos confirmados e 82 mortes em decorrência do novo coronavírus.

continua após publicidade .

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná totaliza 1.426.554 casos confirmados e 36.553 mortes em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de agosto (2.920), julho (85), junho (145), maio (133) abril (28), março (41), fevereiro (8) e janeiro (4) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: maio (1), junho (1), julho (1), agosto (2), setembro (2), outubro (1), novembro (4) e dezembro (152).

continua após publicidade .

INTERNADOS – 1.102 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 763 pacientes em leitos SUS (453 em UTI e 310 em leitos clínicos/enfermaria) e 339 em leitos da rede particular (154 em UTI e 185 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.606 pacientes internados, 758 em leitos UTI e 848 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 82 pacientes. São 39 mulheres e 43 homens, com idades que variam de 3 a 99 anos. Os óbitos ocorreram de 26 de dezembro de 2020 a 18 de agosto de 2021.

continua após publicidade .

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (23), Londrina (5), Telêmaco Borba (4), Ponta Grossa (4), Apucarana (4), Umuarama (2), Santa Mônica (2), Prudentópolis (2), Paranaguá (2), Laranjeiras do Sul (2), Ibaiti (2) e Colombo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: São José dos Pinhais, Santa Helena, Rolândia, Ribeirão Claro, Pérola d'Oeste, Pitangueiras, Piraquara, Paranacity, Nova Londrina, Matinhos, Mariópolis, Mangueirinha, Janiópolis, Itaperuçu, Imbituva, Guarapuava, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Formosa do Oeste, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Cambé, Bandeirantes, Assis Chateaubriand, Araucária, Arapoti, Arapongas e Antonina.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.637 casos de residentes de fora do Estado, 216 pessoas foram a óbito.

continua após publicidade .

AJUSTES – Relatório de correções de municípios:

21 casos e 1 óbitos corrigidos.

continua após publicidade .

19 casos e 1 óbitos residentes alterados entre municípios do Paraná.

1 caso residente do Paraná alterado para fora do estado.

1 caso residente de fora do estado alterado para o Paraná.

continua após publicidade .

Um caso e óbito confirmado (F,56) de Matinhos foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (M,45) de Agrolândia/SC foi corrigido para o município de Nova Londrina.

Um caso confirmado (M,19) de Curitiba foi corrigido para o município de Pinhais.

continua após publicidade .

Um caso confirmado (F,34) de Manoel Ribas foi corrigido para o município de Pitanga.

Um caso confirmado (F,43) de Curitiba foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

continua após publicidade .

Um caso confirmado (F,16) de Curitiba foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (F,4) de Manoel Ribas foi corrigido para o município de Pitanga.

Um caso confirmado (M,9) de Manoel Ribas foi corrigido para o município de Pitanga.

continua após publicidade .

Um caso confirmado (M,14) de Manoel Ribas foi corrigido para o município de Pitanga.

Um caso confirmado (M,55) de Cornélio Procópio foi corrigido para o município de Santa Mariana.

Um caso confirmado (M,29) de Santa Mariana foi corrigido para o município de Cornélio Procópio.

continua após publicidade .

Um caso confirmado (F,23) de Paranaguá foi corrigido para o município de Morretes.

Um caso confirmado (M,42) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Praia Grande/SP.

Um caso confirmado (F,50) de Paranaguá foi corrigido para o município de Morretes.

Um caso confirmado (M,53) de Paranaguá foi corrigido para o município de Morretes.

Um caso confirmado (F,52) de Curitiba foi corrigido para o município de Araucária.

Um caso confirmado (F,23) de Maringá foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,59) de Curitiba foi corrigido para o município de Campo Largo.

Um caso confirmado (M,29) de Curitiba foi corrigido para o município de Fazenda Rio Grande.

Um caso confirmado (M,54) de Colorado foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (M,29) de Pato Bragado foi corrigido para o município de Marechal Cândido Rondon.

Com informações: Sesa