Paraná registra mais 2.628 casos confirmados por Covid-19 - TNOnline

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (03) mais 2.628 casos confirmados e 75 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

A Sesa registra também 2.784 casos confirmados retroativos do período entre 27/04/2020 a 01/12/2020, que estavam com investigação em aberto e agora foram encerrados como casos confirmados e automaticamente computados no sistema.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 291.244 casos e 6.259 mortos em decorrência da doença.

INTERNADOS – 1.163 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 870 pacientes em leitos SUS ( 483 em UTI e 387 em leitos clínicos/enfermaria) e 293 em leitos da rede particular ( 81 em UTI e 212 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.547 pacientes internados, 536 em leitos UTI e 1.011 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 75 pacientes. São 32 mulheres e 43 homens, com idades que variam de 23 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 25 de outubro e 03 de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em : Curitiba (22), Umuarama (10), Foz do Iguaçu (3), Jacarezinho (3), Tibagi (3), Cascavel (2), Guarapuava (2), Ibaiti (2) e São José do Pinhais (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Antonina, Apucarana, Arapongas, Barracão, Boa Vista do Paraíso, Colombo, Esperança Nova, Irati, Leópolis, Loanda, Marialva, Maringá, Medianeira, Missal, Ouro Verde do Oeste, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Fé, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Ivaí e Sarandi.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 2.725 casos de residentes de fora, 55 pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Exclusões:

Um óbito confirmado (M, 78a) no dia 09/09 em Ponta Grossa foi excluído por duplicidade de notificação;

Um óbito confirmado (M, 78a) no dia 30/08 em Ponta Grossa foi excluído por duplicidade de notificação;

Um óbito confirmado (M, 65a) no dia 04/10 em Ponta Grossa foi excluído por duplicidade de notificação;

Um óbito confirmado (M, 77a) no dia 28/10 em Ponta Grossa foi excluído por duplicidade de notificação;

Um caso confirmado no dia 28/08 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação.