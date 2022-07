Paraná registra mais 2.335 casos de Covid-19 e 28 óbitos

Da Redação

Estado soma 2.681.598 diagnósticos positivos e 44.201 mortes pela doença

A Secretaria Estadual da Saúde do Paraná divulgou nesta sexta-feira (29) mais 2.335 casos e 28 óbitos em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma 2.681.598 diagnósticos positivos e 44.201 mortes pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta quinta-feira são de julho (1.601), junho (524), maio (26), abril (11), março (9), fevereiro (22) e janeiro (79) de 2022; setembro (1), julho (3), junho (7), maio (9), abril (5), março (3), janeiro (3) de 2021; e dezembro (16), novembro (8), outubro (1), setembro (2), agosto (1), julho (3) e maio (1) de 2020.

Os óbitos, por sua vez, são de julho (12), junho (1), maio (1) e fevereiro (1) de 2022; junho (2), abril (2) e março (1) de 2021; novembro (1), outubro (1), setembro (2), agosto (1), julho (2) e maio (1) de 2020.

INTERNADOS

A Secretaria da Saúde mudou a base de dados para expandir a pesquisa de pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Paraná. A alteração se dá em razão da sazonalidade de doenças respiratórias. Agora, os dados de internamentos incluem todos os pacientes com casos de SRAG e suspeitos ou confirmados da Covid-19.

Nesta quinta-feira, 478 pessoas estão internadas em leitos SUS (126 em UTI e 352 em enfermaria), somando casos de suspeita ou diagnóstico de Covid-19 e de outras SRAGs.





ÓBITOS

Os 28 óbitos são de 16 mulheres e 12 homens, com idades entre 27 e 92 anos. As mortes ocorreram entre 30 de maio de 2020 e 28 de julho de 2022. As pessoas que foram a óbito residiam em Maringá (5), Curitiba (3), São Miguel do Iguaçu (2), Londrina (2), Cascavel (2), Apucarana (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Rio Azul, Piraí do Sul, Palotina, Palmeira, Morretes, Lapa, Jaguapitã, Cornélio Procópio, Campo Largo, Campina Grande do Sul, Alto Paraíso, Almirante Tamandaré.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 11.631 casos e 241 óbitos de não residentes no Estado desde o início da pandemia.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.

