Da Redação

Paraná registra mais 16.871 casos e 67 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (11) mais 16.871 casos confirmados e 67 mortes — não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.159.773 casos confirmados e 41.460 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de fevereiro (14.606) e janeiro (2.210) de 2022; dezembro (3), novembro (4), outubro (1), setembro (2), agosto (4), julho (4), junho (4), maio (4), abril (5), março (4), fevereiro (4) e janeiro (4) de 2021; dezembro (3), novembro (1), setembro (2), agosto (1) e julho (5) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de fevereiro (47) e janeiro (13) de 2022; dezembro (1), novembro (2), julho (1) e abril (2) de 2021; novembro (1) de 2020.

INTERNADOS – 171 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (79 em UTI e 92 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.370 pacientes internados, 505 em leitos UTI e 865 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 67 pacientes. São 29 mulheres e 38 homens, com idades que variam entre 2 e 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 28 de novembro de 2020 a 11 de fevereiro de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (9), Sarandi (6), Maringá (5), Apucarana (4), Pato Branco (3), Cascavel (3), Arapongas (3), Tomazina (2), São José dos Pinhais (2), Ponta Grossa (2), Nova Prata do Iguaçu (2), Marechal Cândido Rondon (2) e Londrina (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Toledo, Tamarana, São José da Boa Vista, Rolândia, Ribeirão Claro, Pinhão, Paranaguá, Palmas, Moreira Sales, Mariópolis, Joaquim Távora, Japira, Ibiporã, Ibaiti, Foz do Iguaçu, Dois Vizinhos, Cruzmaltina, Castro, Carambeí, Cafelândia, Araucária e Anahy.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 10.100 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Exclusões:



247 casos foram excluídos.

Um caso confirmado (M,37) no dia 30/07/2020 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,40) no dia 17/10/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,60) no dia 06/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 06/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,33) no dia 06/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,51) no dia 10/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 14/01/2022 em Floresta foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 15/01/2022 em Floresta foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,35) no dia 15/01/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 18/01/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,33) no dia 20/01/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 26/01/2022 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,31) no dia 25/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,51) no dia 25/01/2022 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 27/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,48) no dia 26/01/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 26/01/2022 em Cianorte foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,47) no dia 28/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,56) no dia 28/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,19) no dia 27/01/2022 em Imbaú foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,47) no dia 31/01/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 31/01/2022 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 31/01/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 31/01/2022 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,68) no dia 01/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 31/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 02/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,66) no dia 02/02/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,52) no dia 31/01/2022 em Barbosa Ferraz foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,21) no dia 04/01/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,35) no dia 20/10/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,51) no dia 02/02/2022 em Sabáudia foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,22) no dia 18/10/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 22/06/2021 em Piraquara foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,46) no dia 29/05/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 24/06/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,23) no dia 26/06/2021 em Japurá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 06/07/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 05/07/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,45) no dia 08/07/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,47) no dia 07/07/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,27) no dia 15/07/2021 em Goioerê foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 17/07/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,15) no dia 09/04/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,52) no dia 22/07/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,24) no dia 25/07/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,43) no dia 13/04/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,22) no dia 03/08/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 12/08/2021 em Renascença foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 05/03/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,20) no dia 20/08/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,45) no dia 12/03/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,10) no dia 31/08/2021 em Cianorte foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 31/08/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,42) no dia 11/09/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,16) no dia 19/09/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 11/09/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 29/09/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,42) no dia 11/10/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 28/09/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,29) no dia 02/02/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 02/02/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,31) no dia 21/05/2021 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,90) no dia 28/10/2021 em Ribeirão Claro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,81) no dia 13/01/2022 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,77) no dia 12/01/2022 em Iretama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,87) no dia 23/01/2022 em Tamarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,83) no dia 21/01/2022 em Marechal Cândido Rondon foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,60) no dia 24/01/2022 em Sarandi foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,55) no dia 28/01/2022 em Rolândia foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,83) no dia 29/01/2022 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,84) no dia 26/01/2022 em Cruzmaltina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,79) no dia 31/01/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,50) no dia 18/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 31/01/2022 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,82) no dia 01/02/2022 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,2) no dia 02/02/2022 em Toledo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,83) no dia 01/02/2022 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,94) no dia 03/02/2022 em Japira foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,85) no dia 04/02/2022 em Sarandi foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,71) no dia 03/02/2022 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,88) no dia 06/02/2022 em Castro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,73) no dia 02/02/2022 em Araucária foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,98) no dia 07/02/2022 em São José da Boa Vista foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,62) no dia 07/02/2022 em Nova Prata do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,82) no dia 08/02/2022 em Nova Prata do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,85) no dia 04/02/2022 em Marechal Cândido Rondon foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,22) no dia 14/06/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,56) no dia 22/07/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,57) no dia 18/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,86) no dia 04/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,62) no dia 20/12/2021 em Joaquim Távora foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,76) no dia 19/10/2021 em Ibaiti foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 03/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,59) no dia 19/04/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,45) no dia 04/02/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,31) no dia 03/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,69) no dia 03/02/2022 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 03/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,41) no dia 04/02/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 05/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 05/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 05/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,24) no dia 05/02/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,30) no dia 06/02/2022 em Campo Magro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 06/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,45) no dia 21/01/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 07/02/2022 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 07/02/2022 em São João do Ivaí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 07/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 07/02/2022 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,38) no dia 07/02/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 08/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 08/02/2022 em Floresta foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,78) no dia 07/02/2022 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,78) no dia 04/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 05/02/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 08/02/2022 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,42) no dia 08/02/2022 em Paranacity foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,11) no dia 08/02/2022 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 04/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,41) no dia 09/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,22) no dia 22/05/2021 em Ortigueira foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,35) no dia 29/05/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,54) no dia 10/08/2020 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 27/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 18/01/2022 em Toledo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 28/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 26/01/2022 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,33) no dia 25/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 28/01/2022 em Porto Rico foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,21) no dia 28/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,42) no dia 29/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 26/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,50) no dia 28/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,3) no dia 28/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 28/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,4) no dia 29/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 31/01/2022 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 29/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 31/01/2022 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,38) no dia 31/01/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,21) no dia 01/02/2022 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,33) no dia 02/02/2022 em Campo Mourão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,11) no dia 25/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,33) no dia 02/02/2022 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,29) no dia 02/02/2022 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 02/02/2022 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,40) no dia 02/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,77) no dia 03/02/2022 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,83) no dia 23/01/2022 em Sarandi foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,72) no dia 02/02/2022 em Sarandi foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,27) no dia 02/02/2022 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 25/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,1) no dia 26/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,48) no dia 04/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,50) no dia 26/01/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,54) no dia 12/12/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 01/01/2021 em Castro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,42) no dia 01/04/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 04/01/2021 em Piraí do Sul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 18/02/2021 em Piraí do Sul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,82) no dia 07/04/2021 em Guaraniaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 13/05/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,73) no dia 17/05/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,73) no dia 24/05/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,60) no dia 23/05/2021 em Arapoti foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,21) no dia 18/06/2021 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,76) no dia 03/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,54) no dia 24/06/2021 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,19) no dia 09/07/2021 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 08/08/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 05/09/2021 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,56) no dia 12/08/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,14) no dia 21/10/2021 em Francisco Beltrão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,24) no dia 13/01/2022 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 12/01/2022 em Ortigueira foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,49) no dia 14/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 17/01/2022 em São José da Boa Vista foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 18/01/2022 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 20/01/2022 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 25/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,8) no dia 24/01/2022 em Arapoti foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,43) no dia 27/01/2022 em Pontal do Paraná foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,33) no dia 03/02/2022 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,65) no dia 05/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 07/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,52) no dia 22/02/2021 em Guarapuava foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 11/03/2021 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 12/03/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,31) no dia 09/03/2021 em Foz do Jordão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,18) no dia 19/03/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 31/03/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,43) no dia 28/03/2021 em Floresta foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,41) no dia 22/04/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 25/04/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 25/04/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,52) no dia 13/04/2021 em Campo do Tenente foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 29/04/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,38) no dia 05/05/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,42) no dia 05/05/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,20) no dia 12/05/2021 em Nova Esperança foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 15/05/2021 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,46) no dia 07/05/2021 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,31) no dia 17/05/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 18/05/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,29) no dia 31/05/2021 em Itapejara d'Oeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,31) no dia 11/06/2021 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,64) no dia 17/06/2021 em Balsa Nova foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,24) no dia 14/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 09/06/2021 em Pitanga foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,41) no dia 06/06/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 25/05/2021 em Ortigueira foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,22) no dia 26/05/2021 em Ortigueira foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,35) no dia 29/05/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 08/03/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,38) no dia 21/02/2021 em Candói foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 04/02/2022 em São João foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,51) no dia 10/02/2021 em Porto Amazonas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 24/01/2022 em Santa Tereza do Oeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,14) no dia 07/02/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,0) no dia 09/02/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,76) no dia 09/02/2022 em Arapuã foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,71) no dia 09/02/2022 em Jaguariaíva foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,33) no dia 07/02/2022 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,80) no dia 09/02/2022 em Pitanga foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,13) no dia 09/02/2022 em Jaguariaíva foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,63) no dia 09/02/2022 em Jaguariaíva foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 09/02/2022 em Jaguariaíva foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,16) no dia 10/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,0) no dia 22/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,44) no dia 13/08/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,61) no dia 20/08/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,51) no dia 28/08/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 11/09/2020 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 16/09/2020 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 10/12/2020 em Mandaguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,83) no dia 17/12/2020 em São Jorge d'Oeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 20/12/2020 em Cianorte foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,24) no dia 23/12/2020 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,70) no dia 23/12/2020 em Foz do Jordão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,55) no dia 14/01/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,66) no dia 19/01/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,24) no dia 24/01/2021 em Foz do Jordão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 01/02/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 03/02/2021 em Foz do Jordão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,90) no dia 10/02/2022 em Arapongas foi excluído por erro de notificação.

Relatório de Correções de Municípios:

33 casos foram corrigidos.

31 casos residentes alterados entre municípios do Paraná.

1 caso residente do Paraná alterado para Fora do Estado.

1 caso residente de Fora do Estado alterado para o Paraná.

Um caso confirmado (F,51) de Curitiba foi corrigido para Cascavel. Um caso confirmado (F,21) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,28) de Arapoti foi corrigido para Ibaiti. Um caso confirmado (M,27) de Cruzeiro do Sul foi corrigido para Maringá. Um caso confirmado (F,30) de Conselheiro Mairinck foi corrigido para Ibaiti. Um caso confirmado (M,16) de Leópolis foi corrigido para Cornélio Procópio. Um caso confirmado (M,49) de Maringá foi corrigido para São Jorge do Ivaí.Um caso confirmado (F,60) de Campo Mourão foi corrigido para Luiziana. Um caso confirmado (M,69) de Bom Sucesso foi corrigido para Bom Sucesso do Sul. Um caso confirmado (M,23) de Dois Vizinhos foi corrigido para Cruzeiro do Iguaçu. Um caso confirmado (M,32) de Ouro Verde do Oeste foi corrigido para Toledo. Um caso confirmado (F,23) de São Manoel do Paraná foi corrigido para Japurá. Um caso confirmado (F,75) de Telêmaco Borba foi corrigido para Ortigueira. Um caso confirmado (M,35) de Serranópolis do Iguaçu foi corrigido para Medianeira. Um caso confirmado (M,24) de Castro foi corrigido para Ponta Grossa. Um caso confirmado (M,33) de Castro foi corrigido para Ponta Grossa. Um caso confirmado (M,41) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,19) de Kaloré foi corrigido para Marumbi. Um caso confirmado (M,40) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,20) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,34) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,32) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,47) de São José dos Pinhais foi corrigido para Pinhais. Um caso confirmado (M,41) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,60) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (F,34) de São José dos Pinhais foi corrigido para Curitiba. Um caso confirmado (M,44) de Cascavel foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (F,24) de Sarandi foi corrigido para Maringá. Um caso confirmado (F,32) de Paraíso do Norte foi corrigido para Mirador. Um caso confirmado (F,51) de Paranavaí foi corrigido para Mirador. Um caso confirmado (F,55) de Antônio Olinto foi corrigido para Canoinhas/SC. Um caso confirmado (F,37) de São Paulo/SP foi corrigido para Laranjal. Um caso confirmado (M,22) de Mariluz foi corrigido para Mirador.