Paraná registra mais 1.497 casos e oito óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (9) mais 1.497 casos confirmados e oito mortes — não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.415.689 casos confirmados e 42.745 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de abril (814), março (101), fevereiro (250) e janeiro (262) de 2022; dezembro (2), outubro (2), setembro (6), agosto (16), julho (4), junho (6), maio (4), abril (11), março (2), fevereiro (3) e janeiro (8) de 2021 e dezembro (2), novembro (1), agosto (2) e julho (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de fevereiro (1) de 2022; outubro (1), julho (1), maio (1) e abril (2) de 2021; novembro (1) e agosto (1) de 2020.

INTERNADOS – 37 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (19 em UTI e 18 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 292 pacientes internados, 136 em leitos UTI e 156 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais oito pacientes. São três mulheres e cinco homens, com idades que variam entre 60 e 83 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de agosto de 2020 a 23 de fevereiro de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (3).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Terra Boa, Santa Mariana, Ponta Grossa, Cascavel e Almirante Tamandaré.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 10.818 casos de residentes de fora do Estado, 233 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Exclusões



76 casos e 4 óbitos foram excluídos. Um caso e óbito confirmado (M,81) no dia 14/08/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso e óbito confirmado (F,69) no dia 04/04/2021 em Terra Boa foi excluído por erro de notificação. Um caso e óbito confirmado (F,79) no dia 24/07/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso e óbito confirmado (F,77) no dia 02/11/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,4) no dia 12/09/2021 em Guarapuava foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,43) no dia 21/01/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,56) no dia 09/01/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,15) no dia 16/01/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 11/12/2020 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 25/10/2021 em Peabiru foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 18/09/2021 em Piraquara foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 11/08/2021 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,31) no dia 07/09/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,35) no dia 22/01/2022 em Colombo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,63) no dia 24/05/2021 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,46) no dia 18/06/2021 em Maria Helena foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 16/03/2021 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,18) no dia 08/04/2021 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,46) no dia 29/03/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 26/01/2022 em Guarapuava foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,21) no dia 11/02/2022 em Balsa Nova foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 04/02/2022 em Balsa Nova foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 28/09/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,59) no dia 26/03/2021 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,85) no dia 12/08/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,71) no dia 04/02/2022 em Apucarana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,57) no dia 18/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,5) no dia 23/02/2022 em Francisco Beltrão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,78) no dia 28/10/2021 em Assis Chateaubriand foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,56) no dia 22/07/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,6) no dia 20/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,22) no dia 14/06/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,78) no dia 15/02/2022 em Vera Cruz do Oeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,83) no dia 28/01/2022 em Santa Mariana foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,60) no dia 05/10/2021 em Almirante Tamandaré foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 11/03/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,15) no dia 14/02/2022 em Laranjeiras do Sul foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,41) no dia 20/03/2021 em Balsa Nova foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,53) no dia 27/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,3) no dia 01/08/2020 em Balsa Nova foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 07/04/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 04/04/2022 em Carambeí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 20/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 28/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 20/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,45) no dia 12/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 07/06/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,47) no dia 13/03/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,43) no dia 08/02/2022 em Irati foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 20/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,62) no dia 21/01/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,10) no dia 26/01/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,45) no dia 28/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,33) no dia 26/01/2022 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 20/01/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 01/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,29) no dia 07/04/2022 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 06/04/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,29) no dia 13/11/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,37) no dia 16/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 14/12/2020 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,20) no dia 01/08/2020 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 19/09/2020 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,17) no dia 07/07/2020 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,46) no dia 13/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,22) no dia 08/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,19) no dia 07/02/2022 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,35) no dia 01/02/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,28) no dia 31/01/2022 em Guaporema foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,24) no dia 25/01/2022 em Mariópolis foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,45) no dia 26/01/2022 em Mariópolis foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,38) no dia 22/01/2022 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 10/01/2022 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,49) no dia 04/04/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,5) no dia 28/05/2021 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,39) no dia 16/03/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

Relatório de Correções de Municípios:

4 casos foram corrigidos.2 casos residentes alterados entre municípios do Paraná.2 casos residentes de Fora do Estado alterados para o Paraná. Um caso confirmado (M,43) de Dourados/MS foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (F,47) de Dourados/MS foi corrigido para Londrina. Um caso confirmado (F,24) de Pato Branco foi corrigido para São Mateus do Sul. Um caso confirmado (F,26) de Londrina foi corrigido para Cambé.