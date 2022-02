Da Redação

Paraná registra mais 13.979 casos e 83 óbitos pela Covid-19

Nesta sexta-feira (18), foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, o novo boletim da Covid-19. Conforme os dados, o Estado do Paraná confirma mais 13.979 novos casos e 83 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Sendo que os números não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas.

continua após publicidade .

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.246.798 casos confirmados e 41.769 mortos pela doença.

Os casos confirmados, divulgados nesta sexta-feira (18), são de fevereiro (12.265) e janeiro (1.642) de 2022; dezembro (5), novembro (4), outubro (1), setembro (1), agosto (4), julho (4), junho (4), maio (2), abril (1), março (4), fevereiro (2) e janeiro (7) de 2021; dezembro (5), novembro (15), outubro (6), setembro (4), agosto (1) e julho (2) de 2020.

continua após publicidade .

Os óbitos são de fevereiro (78) e janeiro (4) de 2022; setembro (1) de 2020. Sendo referentes a 33 mulheres e 50 homens, com idades que variam entre 19 e 99 anos. Os óbitos ocorreram entre 6 de setembro de 2020 a 18 de fevereiro de 2022.

O boletim divulga que há 185 pacientes com diagnóstico confirmado da Covid-19 e que estão internados em leitos SUS (76 em UTI e 109 em enfermaria). Não há pacientes com diagnóstico confirmado em leitos da rede particular.

Há outras 1.187 pessoas internadas, 457 em leitos UTI e 730 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Elas estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

continua após publicidade .

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (43), Apucarana (5), Astorga (3), São José dos Pinhais (2), Ponta Grossa (2), Nova Fátima (2) e Arapongas (2).



Também é registrada a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Umuarama, Tuneiras do Oeste, Toledo, Terra Roxa, São Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos, Sertanópolis, Prudentópolis, Paranaguá, Palmeira, Mamborê, Londrina, Lindoeste, Jesuítas, Ibiporã, Ibema, Honório Serpa, Guaíra, Goioerê, Foz do Iguaçu, Floraí, Campo Magro, Anahy e Almirante Tamandaré.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.