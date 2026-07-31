Paraná registra maior redução do país em crimes contra a vida

O Paraná consolidou, em 2025, um dos melhores desempenhos do país na área da segurança pública, liderando reduções nacionais em importantes indicadores de criminalidade e ampliando os resultados operacionais no enfrentamento ao crime organizado. Os dados constam no Mapa da Segurança Pública 2026, divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e mostram que o Estado registrou a maior redução do Brasil nas tentativas de homicídio e nas tentativas de feminicídio, reduziu em 23,87% os homicídios dolosos, manteve a queda dos crimes patrimoniais, liderou nacionalmente as apreensões de maconha, ampliou em 40,95% as apreensões de cocaína e ocupou a segunda posição entre as unidades da Federação em pessoas presas por cumprimento de mandado judicial.

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O principal destaque do levantamento está relacionado aos crimes contra a vida. O Paraná apresentou a maior redução percentual do Brasil nas tentativas de homicídio, com queda de 37,77%, passando de 985 para 613 vítimas em comparação com 2024. Com esse resultado, o Estado passou a registrar a menor taxa nacional desse indicador, com 5,16 vítimas por 100 mil habitantes.

A tendência de queda também foi observada nos homicídios dolosos, que diminuíram 23,87%, passando de 1.554 para 1.183 vítimas. O resultado coloca o Paraná entre os estados com maior redução proporcional do país e mantém a taxa estadual abaixo da média nacional. Outro indicador que apresentou retração foi o de lesão corporal seguida de morte, que caiu 21,31%, passando de 61 para 48 registros.

REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Os dados também apontam avanços expressivos no enfrentamento à violência de gênero. O Paraná liderou nacionalmente a redução das tentativas de feminicídio, com retração de 59,81%, reduzindo o número de vítimas de 311 para 125 em apenas um ano.

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Nos feminicídios consumados, o Estado registrou queda de 20,18%, passando de 109 para 87 casos. Também houve redução nos crimes contra a dignidade sexual, com diminuição de 21,45% nos registros de estupro e de 14,51% nos casos de estupro de vulnerável, reforçando os resultados obtidos pelas políticas públicas voltadas à proteção de mulheres, crianças e adolescentes.

CRIMES PATRIMONIAIS

Os indicadores relacionados aos crimes patrimoniais mantiveram comportamento semelhante ao observado nos crimes violentos. O roubo de veículos apresentou redução de 26,67%, passando de 2.182 para 1.600 ocorrências, enquanto os furtos de veículos diminuíram 18,51%, representando mais de dois mil registros a menos em relação ao ano anterior.

O roubo de carga também apresentou queda de 17,39%, passando de 184 para 152 ocorrências. Outro resultado de destaque foi a ausência de registros de roubo a instituições financeiras durante todo o ano de 2025, indicador que evidencia a efetividade das ações de inteligência e repressão qualificada desenvolvidas pelas forças de segurança paranaenses.

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PRODUTIVIDADE OPERACIONAL

Paralelamente à redução dos índices criminais, o Paraná manteve elevado desempenho operacional no enfrentamento às organizações criminosas. O Estado liderou o Brasil na apreensão de maconha, retirando de circulação 555 toneladas da droga ao longo de 2025, volume 14,95% superior ao registrado no ano anterior.

As apreensões de cocaína cresceram 40,95%, passando de 7.983 toneladas para 11.253 toneladas. O Estado também foi o segundo do Brasil em pessoas presas por cumprimento de mandado judicial, totalizando 38.787 prisões. No cenário nacional, Curitiba figurou como a segunda cidade com maior número de prisões decorrentes de mandados cumpridos, enquanto Londrina apareceu entre os dez municípios brasileiros com maior produtividade nesse indicador.



