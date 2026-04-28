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FENÔMENO

Paraná registra geada e temperatura mínima de 2,5ºC, aponta o Simepar

Ao todo, oito municípios paranaenses registraram temperaturas abaixo de 10ºC

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 09:33:38 Editado em 28.04.2026, 09:33:12
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Paraná registra geada e temperatura mínima de 2,5ºC, aponta o Simepar
Autor Foto: Eli Piasentini

O Paraná registrou formação de geada na manhã desta terça-feira (28), conforme confirmou o Simepar. Este é o primeiro registro visual do fenômeno em 2026 encaminhado ao órgão, embora a ocorrência em áreas mais elevadas já fosse considerada possível anteriormente.

A imagem que comprova a geada foi feita por volta das 7h no município de Palmas, na região sul do estado, onde os termômetros marcavam 3,9ºC naquele momento. Apesar disso, a menor temperatura do dia foi registrada em General Carneiro, também no sul paranaense, com mínima de 2,5ºC.

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Segundo o Simepar, as condições atmosféricas em Palmas favoreceram a formação do fenômeno, como céu aberto, baixa nebulosidade e temperaturas inferiores a 5ºC. A queda acentuada nos termômetros foi provocada pela atuação de uma massa de ar seco e frio, que avançou sobre o estado após a passagem de uma frente fria.

De acordo com a meteorologista Bianca Pinheiro de Angelo, o resfriamento foi mais intenso nas regiões sul, sudoeste e centro-sul, onde as mínimas ficaram abaixo de 6ºC, com registros pontuais próximos de 3ºC em áreas de maior altitude. Já no centro-norte, as temperaturas variaram entre 12ºC e 18ºC, enquanto no litoral os termômetros ficaram próximos ou acima dos 20ºC.

Ao todo, oito municípios paranaenses registraram temperaturas abaixo de 10ºC nesta terça-feira (28), incluindo cidades como Francisco Beltrão, Pato Branco e Foz do Iguaçu. Além disso, pelo menos 17 cidades tiveram a menor temperatura do ano até agora.

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A previsão indica que o tempo deve seguir instável ao longo do dia, com presença de muitas nuvens e possibilidade de chuvas ocasionais em todas as regiões, podendo ocorrer com intensidade moderada. No litoral, os acumulados podem se aproximar dos 40 milímetros.

Para quarta-feira (29), a tendência é de continuidade da instabilidade atmosférica, com pancadas isoladas acompanhadas de descargas elétricas. Há risco de temporais mais intensos, especialmente nas regiões Noroeste, Norte, Campos Gerais e Leste. Nessas áreas, não estão descartadas rajadas de vento mais fortes e ocorrência de granizo em pontos específicos.

Informações: G1

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