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LEVANTAMENTO

Paraná registra ganho real de salários em todos os setores da economia desde 2018

Salários médios pagos no Estado superam os registrados no Brasil em todas as atividades econômicas

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 10:44:04 Editado em 14.07.2026, 10:43:59
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Paraná registra ganho real de salários em todos os setores da economia desde 2018
Autor Levantamento aponta crescimento acima da inflação - Foto: Reprodução

Os salários dos trabalhadores paranaenses tiveram ganho real, ou seja, cresceram acima da inflação, em todas as atividades econômicas entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2026. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

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Segundo o levantamento, o rendimento médio dos trabalhadores do Paraná cresceu 20,1% em termos reais entre 2018 e 2026, acima da média nacional, que foi de 14,2%. Atualmente, os salários médios pagos no Estado também superam os registrados no Brasil em todas as atividades econômicas.

Os maiores avanços foram registrados na construção civil, com crescimento real de 41,7% no período, e na agropecuária, com alta de 30%. Na construção, o rendimento médio mensal passou de R$ 2.708 para R$ 3.837. Já na agropecuária, subiu de R$ 2.547 para R$ 3.312.

Também apresentaram ganhos expressivos os setores de informação e comunicação e atividades profissionais e administrativas, com aumento real de 24,3%, outros serviços (23,4%) e a indústria de transformação (18,6%).

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De acordo com o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o resultado reflete o ambiente favorável à economia paranaense e os investimentos realizados nos últimos anos. "O aumento da renda do trabalhador paranaense é resultado dos significativos investimentos realizados pelo setor produtivo. Além disso, as obras de infraestrutura executadas pelo Governo do Estado tiveram papel importante nesse desempenho. O crescimento dos salários na construção civil, por exemplo, reflete fortemente esses investimentos públicos", afirma.

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