Paraná registra dois tornados com risco de novos eventos climáticos severos

O Paraná foi atingido por dois tornados em um intervalo inferior a 24 horas e segue sob alerta para o risco de novas ocorrências climáticas severas. Os fenômenos, confirmados pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), provocaram um rastro de destruição nos municípios de Francisco Alves, no Noroeste, e Espigão Alto do Iguaçu, no Oeste, entre o fim da tarde de quarta-feira (9) e a madrugada desta quinta-feira (10). Apesar dos severos danos estruturais e agrícolas, a Defesa Civil informou que não há registro de vítimas e mantém o monitoramento constante no estado devido à continuidade da instabilidade meteorológica.



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O primeiro evento extremo ocorreu por volta das 17h de quarta-feira em Francisco Alves. A força do tornado atingiu diretamente cerca de dez produtores rurais, que relataram perda total em suas propriedades, conforme o levantamento inicial da prefeitura. Além dos ventos destrutivos, a mesma formação meteorológica provocou intensa queda de granizo em outras áreas do município.

Poucas horas depois, à 0h40 desta quinta-feira, o segundo tornado castigou Espigão Alto do Iguaçu. A violência dos ventos destruiu quase completamente uma plantação de eucaliptos próxima à unidade industrial da Coasul, espalhando as árvores pelo terreno. O temporal avançou sobre propriedades rurais e atingiu as escolas Li Carlos Passaia e Pedro Rufino, no distrito de Boa Vista de São Roque. Devido aos danos na infraestrutura, as aulas precisaram ser suspensas em ambas as unidades.

Segundo os meteorologistas do Simepar, os dois tornados se originaram de supercélulas, que são tempestades altamente organizadas e com grande potencial de destruição. Como a condição atmosférica sobre o Sul do país segue bastante instável, o alerta para ventos anormais, granizo e até a formação de novos tornados permanece ativo. Equipes das prefeituras e da Defesa Civil continuam trabalhando nas ruas para desobstruir vias, contabilizar os prejuízos e prestar assistência aos moradores afetados. A intensidade exata de cada um dos tornados ainda será classificada oficialmente com base na Escala Fujita, que avalia o nível de danos causados pelo fenômeno.

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