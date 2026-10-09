Paraná registra chuvas intensas e ventos de mais de 60 km/h, aponta Simepar

A atuação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul do Brasil trouxe chuvas volumosas e ventos fortes para diversas cidades do Paraná nesta sexta-feira (9). A passagem de uma linha de instabilidade, associada a uma frente fria, colocou o estado sob alerta máximo para tempestades severas, com risco de granizo, microexplosões atmosféricas e até a formação de tornados isolados, especialmente na região Oeste.

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As precipitações afetaram fortemente as regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste ao longo do dia. De acordo com os dados das estações meteorológicas do Simepar atualizados até as 16h desta sexta-feira, os maiores acumulados foram registrados em Mauá da Serra, com 48,2 milímetros, e em Santa Helena, que marcou 47 milímetros. A marca dos 40 milímetros também foi superada em Loanda (42 mm), Cianorte (41,2 mm), Medianeira (40,8 mm) e Maringá (40 mm). Em Apucarana, a chuva chegou a 19,2 mm.

Além dessas localidades, um amplo grupo de municípios contabilizou entre 20 e 40 milímetros de chuva em poucas horas, evidenciando a abrangência do sistema. Marilândia do Sul, Palmital, Paranavaí e Telêmaco Borba registraram índices entre 34 e 38 milímetros. Polos regionais importantes, como Toledo (29,8 mm), Campo Mourão (29,6 mm), Londrina (28,6 mm), Cascavel (21,2 mm) e Francisco Beltrão (20 mm), além de cidades como Guaíra e Palotina, também enfrentaram volumes expressivos para o período.

A força dos ventos foi outro fator de atenção no monitoramento meteorológico. Durante a madrugada e o início da manhã, as rajadas atingiram a marca de 63,7 km/h no município de Altônia. Em Santa Maria do Oeste, os ventos chegaram a 61,9 km/h. Cidades do Oeste paranaense, como Cascavel e Santa Helena, também registraram ventanias superiores a 50 km/h.

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O aprofundamento do ciclone elevou o patamar de perigo para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Segundo boletim de risco do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e da Defesa Civil, a instabilidade avança para as regiões Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Litoral, áreas de grande fluxo de veranistas neste fim de semana. Há probabilidade de precipitação de granizo e intensas rajadas de vento nessas áreas. Embora o potencial para tempestades mais severas diminua no sábado (10), o tempo deve continuar chuvoso e instável em todas as regiões paranaenses, com volumes de chuva variando de moderados a fortes na região Centro-Sul do estado.

Volumes de chuva acima de 20 mm nas estações monitoradas pelo Simepar no Paraná nesta sexta-feira (09) até as 16h:

Assis Chateaubriand: 29,4 mm

Campo Mourão: 29,6 mm

Cascavel: 21,2 mm

Cianorte: 41,2 mm

Cruzeiro do Iguaçu: 22,4 mm

Francisco Beltrão: 20 mm

Guaíra: 25,2 mm

Laranjeiras do Sul: 20,2 mm

Loanda: 42 mm

Londrina: 28,6 mm

Maringá: 40 mm

Palotina: 25,2 mm

Paranavaí: 36,2 mm

Pato Branco: 21,6 mm

Nova Prata do Iguaçu: 22,4 mm

Santa Helena: 47 mm

São Miguel do Iguaçu: 29,2 mm

Telêmaco Borba: 34,8 mm

Toledo: 29,8 mm

Mauá da Serra: 48,2 mm

Marilândia do Sul: 38,2 mm

Medianeira (Sanepar): 40,8 mm

Engenheiro Beltrão (IAT): 26 mm

Douradina (IAT): 29 mm

Palmital (IAT): 37,4 mm

Iporã (IAT): 28 mm

Japurá (IAT): 29,8 mm

Planalto (IAT): 24,2 mm

Rio Branco do Ivaí (IAT): 28,8 mm





Rajadas de vento acima de 50 km/h nas estações meteorológicas do Simepar no Paraná nesta sexta-feira (09) até as 15h45:

Altônia: 63,7 km/h às 3h

Santa Maria do Oeste: 61,9 km/h às 5h30

Cascavel: 51,8 km/h às 3h30

Santa Helena: 50,8 km/h às 2h15



