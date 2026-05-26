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Paraná registra chuva de granizo e segue sob alerta geral para tempestades

Fenômeno alterou a paisagem em São João do Triunfo nesta terça-feira (26). Segundo a meteorologia, instabilidades perdem força na quarta (27)

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 10:20:27 Editado em 26.05.2026, 10:20:21
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Paraná registra chuva de granizo e segue sob alerta geral para tempestades
Autor Forte chuva de granizo atingiu a cidade de São João do Triunfo - Foto: Prefeitura São João do Triunfo

Uma forte chuva de granizo atingiu a cidade de São João do Triunfo, na região Sul do Paraná, durante a madrugada desta terça-feira (26), deixando ruas e quintais completamente cobertos de branco. Apesar do fenômeno ter alterado a paisagem local, a prefeitura informou que, até o momento, não há registro de danos no município. O episódio ocorre em um momento de atenção, já que todo o estado permanece sob um alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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O aviso meteorológico de perigo potencial é válido até as 23h59 desta terça-feira e aponta para a possibilidade de chuvas intensas, que podem acumular até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento de até 60 km/h e novas ocorrências de granizo. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades mais severas concentram-se inicialmente nas regiões Sul e Oeste, com tendência de avanço gradativo para o Centro-Leste, Campos Gerais, Leste e Norte do estado. Nessas áreas, há risco de temporais isolados acompanhados de muitos raios.

A dinâmica do tempo, no entanto, deve mudar a partir de quarta-feira (27). O Simepar indica que as instabilidades começam a perder força, permitindo que o sol volte a predominar nas regiões paranaenses, especialmente no período da tarde. A mudança será impulsionada pela chegada de uma massa de ar frio e seco, que derrubará as temperaturas no período noturno. Nas áreas do Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, as mínimas podem ficar próximas aos 10°C.

Esse cenário de tempo estável e frio deve se manter até o sábado (30). Os amanheceres serão gelados, com termômetros registrando marcas abaixo dos 10°C nas cidades do Sul e na Grande Curitiba, embora áreas de chuva possam voltar a avançar pelo Oeste paranaense na sexta-feira (29).

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Para situações de emergência envolvendo o mau tempo, a orientação é buscar ajuda imediata junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Casos envolvendo interrupções no fornecimento de energia elétrica e queda de postes devem ser relatados diretamente à Copel no número 0800 51 00 116. Os moradores do Paraná também têm a opção de receber alertas preventivos no celular. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP da sua região para o número 40199 e acompanhar os boletins periódicos emitidos pela Defesa Civil estadual.



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clima no Paraná Defesa Civil granizo meteorologia São João do Triunfo tempestade
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