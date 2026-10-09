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Paraná registra 9.287 cirurgias bariátricas desde 2022

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) organiza o atendimento às pessoas com sobrepeso e obesidade por meio da Linha de Cuidado; entenda

Escrito por Da Redação
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Paraná registra 9.287 cirurgias bariátricas desde 2022
Autor De 2022 a julho de 2026, o Paraná realizou 9.287 cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Aline Jasper/UEPG

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) organiza o atendimento às pessoas com sobrepeso e obesidade por meio da Linha de Cuidado, que integra a Atenção Primária à Saúde (APS), a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e a Atenção Hospitalar. De 2022 a julho de 2026, o Paraná realizou 9.287 cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a segunda maior produção do país, atrás apenas de São Paulo, com 9.367 procedimentos.

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A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que exige acompanhamento contínuo. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, apontam que, em 2026, 73% dos adultos paranaenses com peso e altura aferidos nas unidades de saúde estavam acima do peso, sendo que 34,8% apresentaram sobrepeso e 38,2% algum grau de obesidade. Os números reforçam a importância da prevenção e do cuidado, especialmente no Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, celebrado em 11 de outubro.

“A obesidade é uma doença crônica e precisa ser tratada com cuidado contínuo, acolhimento e acompanhamento multiprofissional. O SUS deve garantir que cada pessoa seja atendida no ponto adequado da rede, com critérios claros e acesso regulado aos serviços de maior complexidade”, afirma o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA — A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada do tratamento. Nela, as equipes avaliam o estado nutricional, investigam doenças associadas e identificam hábitos e fatores que influenciam o ganho de peso. O acompanhamento pode incluir consultas médicas e de enfermagem, orientação nutricional, apoio psicológico, atividade física, fisioterapia e ações individuais e coletivas de autocuidado.

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De 2022 a agosto de 2026, a Atenção Primária do Paraná fez mais de 930 mil atendimentos individuais para tratamento de pessoas com obesidade, além das atividades coletivas.

CUIDADO COMPARTILHADO — O atendimento é definido conforme a condição clínica e as necessidades de cada pessoa. Casos de obesidade graus I e II sem comorbidades permanecem sob acompanhamento da APS. Quando há maior complexidade, como índice de massa corporal (IMC) entre 35 e 39,9 kg/m² com comorbidades descompensadas ou IMC igual ou superior a 40 kg/m², o cuidado pode ser compartilhado com a Atenção Ambulatorial Especializada, conforme avaliação clínica e após esgotadas as possibilidades terapêuticas na atenção primária.

Para pessoas com IMC igual ou superior a 50 kg/m², o acompanhamento pode envolver também a Atenção Hospitalar. A AAE complementa o plano terapêutico, oferece atendimento multiprofissional e avalia possíveis indicações de cirurgia bariátrica, com encaminhamento para hospitais habilitados.

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A Linha de Cuidado às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade orienta um tratamento individualizado e contínuo, com incentivo à alimentação saudável, à atividade física, ao suporte psicológico e ao controle das doenças associadas.

CIRURGIA BARIÁTRICA — A cirurgia é um recurso complementar ao tratamento clínico e depende de avaliação multiprofissional e do cumprimento dos critérios previstos nos protocolos do SUS. Antes do procedimento, o paciente passa por avaliações clínicas, nutricionais, psicológicas e de outras especialidades, conforme a necessidade individual.

O Paraná realizou 1.563 cirurgias em 2022, 1.884 em 2023, 2.093 em 2024, 2.371 em 2025 e 1.376 até julho de 2026, totalizando 9.287 procedimentos no período. Segundo o Sistema Estadual de Regulação, até setembro de 2026, 725 pessoas aguardavam a cirurgia. O tempo médio entre a autorização e o procedimento é de 71 dias.

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Após a cirurgia, o acompanhamento multiprofissional continua por 18 meses, com monitoramento do estado nutricional, das condições clínicas e da evolução das comorbidades. Depois desse período, o cuidado segue na Atenção Primária.

Atualmente, o Paraná conta com 19 hospitais habilitados pelo SUS para realizar cirurgias bariátricas, distribuídos por todas as macrorregiões de saúde. O encaminhamento ocorre conforme os fluxos regionais de regulação e a disponibilidade dos serviços.

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