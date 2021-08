Da Redação

Paraná registra 6.772 casos e 61 óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde, (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (06), o informe Epidemiológico da Covid-19. Conforme o boletim, o Estado registrou mais 6.711 casos confirmados e 62 mortes pela doença. O Paraná soma 1.392.334 casos confirmados e 35.649 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são dos meses de março (3), abril (6), maio (4), junho (3), julho (12), agosto (10), setembro (16), outubro (15), novembro (74) e dezembro (385) de 2020, e dos meses de janeiro (91), fevereiro (122), março (395), abril (380), maio (1.849), junho (580), julho (541) e agosto (2.225) de 2021.

INTERNADOS – O informe relata que 1.087 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 795 pacientes em leitos SUS ( 453 em UTI e 342 em enfermaria) e 292 em leitos da rede particular ( 145 em UTI e 147 em enfermaria).

Há outros 1.745 pacientes internados, 1.009 em leitos UTI e 736 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 62 pacientes. São 25 mulheres e 37 homens, com idades que variam de 28 a 101 anos. Os óbitos ocorreram de 22 de novembro de 2020 a 06 de agosto de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (28), Campina Grande do Sul (5), Londrina (4), Prudentópolis (3), Cambé (3), São José dos Pinhais (2), Paranaguá (2), Maringá (2), Castro (2) .

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Rio Branco do Sul, Pitanga, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Fazenda Rio Grande, Campo do Tenente, Campo Largo, Assis Chateaubriand, Araucária, Arapongas, Apucarana.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.275 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 193 pessoas foram a óbito.

Ajustes - Relatório de Alteração de Município

Um caso confirmado (M,55) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de São Jorge D'Oeste.

Um caso confirmado (M,50) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (M,22) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (F,64) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de São Jorge D'Oeste.

Um caso confirmado (F,48) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Diamante D'Oeste.

Um caso confirmado (M,59) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (M,48) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Diamante D'Oeste.

Um caso confirmado (F,23) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de São Jorge D'Oeste.

Um caso confirmado (M,27) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (M,23) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de São Jorge D'Oeste.

Um caso confirmado (F,32) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de São Jorge D'Oeste.

Um caso confirmado (F,58) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de São Jorge D'Oeste.

Um caso confirmado (F,56) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (M,33) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (F,39) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (M,32) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de Itapejara D'Oeste.

Um caso confirmado (M,57) de fora do Paraná foi corrigido para o Município de São Jorge D'Oeste.

Com informações: Sesa