Da Redação

Paraná registra 56 novos casos de dengue, aponta Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta terça-feira, o informe semanal da segue. Os dados apontam 56 novos casos confirmados. No informe anterior, o Estado apresentava 77 confirmações.

Os dados são do 5º Informe Epidemiológico da dengue, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Os novos casos confirmados foram registrados em Foz do Iguaçu (27), Londrina (13), Maringá (4), Querência do Norte (2), Telêmaco Borba (1), Cambará (1), Sertanópolis (1), Rolândia (1), Lupionópolis (1), Paranacity (1), Santa Cruz Monte Castelo (1), Umuarama (1), Guaraniaçu (1) e Sengés (1).

Há ainda, 1.476 casos em investigação e 180 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 2.652 para 3.356. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.

Segundo o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, “a dengue continua sendo uma preocupação da Sesa, que segue dando apoio técnico às 22 Regionais de Saúde e às equipes de Vigilância Ambiental dos municípios paranaenses. O cuidado e ajuda da população também são fundamentais para que os números não saiam do controle”, afirmou.

CRIADOUROS – Segundo levantamento entomológico publicado pela Sesa, a maior porcentagem de criadouros está em locais passíveis de remoção, recipientes plásticos, garrafas, latas, sucatas e entulhos de construção.

Com informações: Sesa