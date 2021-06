Paraná registra 5.575 novos casos e 181 óbitos pela Covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (08) mais 5.575 casos confirmados e 181 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.121.205 casos confirmados e 27.195 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (80), fevereiro (4), março (28), abril (61), maio (642) e junho (4.749) e dos seguintes meses de 2020: julho (2), agosto (1), setembro (2), novembro (2) e dezembro (4).

INTERNADOS – O informe relata que 2.870 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.182 pacientes em leitos SUS (978 em UTI e 1.204 em enfermaria) e 688 em leitos da rede particular (380 em UTI e 308 em enfermaria).

Há outros 3.245 pacientes internados, 1.166 em leitos UTI e 2.079 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 50 pacientes. São 75 mulheres e 106 homens, com idades que variam de 21 a 98 anos. Os óbitos ocorreram de 29 de março a 08 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (34), Maringá (10), Londrina (8), Araucária (7), Cascavel (5), Guarapuava (5), Irati (5), Castro (4), Colombo (4), Nova Cantu (4), Ponta Grossa (4), Sengés (4), São José dos Pinhais (4), Almirante Tamandaré (3), Matinhos (3), Palmeira (3), Pitanga (3), Vera Cruz do Oeste (3), Abatiá (2), Andirá (2), Arapongas (2), Astorga (2), Cidade Gaúcha (2), Foz do Iguaçu (2), Mandaguari (2), Palmas (2), Pinhais (2), Piraquara (2), Siqueira Campos (2), São Pedro do Ivaí (2), Tibagi (2), Toledo (2) e União da Vitória (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Antonina, Araruna, Ariranha do Ivaí, Atalaia, Barracão, Cafelândia, Cambará, Chopinzinho, Cianorte, Céu Azul, Floresta, Francisco Beltrão, General Carneiro, Guaratuba, Guaíra, Iguaraçu, Imbituva, Indianópolis, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Japurá, Matelândia, Nova Aurora, Ortigueira, Paranaguá, Peabiru, Pontal do Paraná, Pérola, Santa Mariana, Santo Antônio do Sudoeste, Sarandi, São Carlos do Ivaí, São Jerônimo da Serra, Tamboara, Teixeira Soares, Umuarama e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.002 casos de residentes de fora, sendo que 154 pessoas foram a óbito.

Com informações: SESA