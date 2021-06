Paraná registra 5.079 novos casos e 121 óbitos pela Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (03) mais 5.079 casos confirmados e 121 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.102.179 casos confirmados e 26.762 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (143), fevereiro (14), março (29), abril (56), maio (1.396) e junho (3.427) e dos seguintes meses de 2020: junho (1), julho (2), setembro (3), outubro (2), novembro (3) e dezembro (3).

INTERNADOS – O informe relata que 2.962 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.268 pacientes em leitos SUS (989 em UTI e 1.279 em enfermaria) e 694 em leitos da rede particular (360 em UTI e 334 em enfermaria).

Há outros 3.065 pacientes internados, 1.131 em leitos UTI e 1.934 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 121 pacientes. São 56 mulheres e 65 homens, com idades que variam de 21 a 93 anos. Os óbitos ocorreram de 4 de maio a 03 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (19), Londrina (13), Telêmaco Borba (6), General Carneiro (4), São José dos Pinhais (4), Campo Mourão (3), Castro (3), Goioerê (3), Guarapuava (3), Marialva (3), Paranavaí (3), Sarandi (3), Agudos do Sul (2), Almirante Tamandaré (2), Araucária (2), Campo Largo (2), Cidade Gaúcha (2), Itaperuçu (2), Joaquim Távora (2), Maringá (2), Paraíso do Norte (2), Pinhais (2), Ponta Grossa (2) e Umuarama (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Amaporã, Arapongas, Araruna, Bandeirantes, Borrazópolis, Califórnia, Campina da Lagoa, Cascavel, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guaíra, Ibaiti, Jaguariaíva, Kaloré, Matelândia, Medianeira, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, Pato Branco, Pinhão, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Reserva, São Carlos do Ivaí, São João, Tapira, Toledo, União da Vitória e Xambrê.