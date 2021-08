Da Redação

Paraná registra 3.423 casos de Covid-19 e 80 óbitos

Nesta sexta-feira (20), o Paraná registrou mais 3.423 casos de Covid-19 e 80 óbitos ocasionados pela doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Conforme o órgão, os números são relativos aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

continua após publicidade .

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.429.976 casos e 36.633 mortes em decorrência da doença.



Os casos confirmados divulgados nesta data são junho (2), julho (4), agosto (1), outubro (4), novembro (4) e dezembro (140) de 2020, e dos seguintes meses de 2021: janeiro (67), fevereiro (28), março (63), abril (31), maio (238), junho (167), julho (88) e agosto.

continua após publicidade .

INTERNADOS – De acordo com o informe, 1.115 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 777 em leitos SUS (463 em UTI e 314 em leitos clínicos/enfermaria) e 338 em leitos da rede particular (156 em UTI e 182 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.576 pacientes internados, 730 em leitos UTI e 846 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 80 pacientes. São 35 mulheres e 45 homens, com idades que variam de 30 a 96 anos. Os óbitos ocorreram de 1º de abril a 20 de agosto de 2021.

continua após publicidade .

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (9), Londrina (6), Fazenda Rio Grande (5), Almirante Tamandaré (5), São José dos Pinhais (3), Ponta Grossa (3), Paranaguá (3), Maringá (3), Cascavel (3), Santo Antônio da Platina (2), Rolândia (2), Pinhais (2), Lapa (2), Guarapuava (2), Colombo (2) e Araucária (2).

O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Vitorino, Terra Roxa, São Miguel do Iguaçu, Sarandi, Ribeirão Claro, Reserva, Rancho Alegre D'Oeste, Quatro Barras, Prudentópolis, Porecatu, Pontal do Paraná, Piraquara, Pinhão, Palotina, Palmeira, Ouro Verde do Oeste, Moreira Sales, Marialva, Iretama, Guapirama, Cruzeiro do Iguaçu, Campo Largo, Bituruna, Arapuã, Apucarana e Agudos do Sul.