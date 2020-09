Paraná registra 2.569 casos e 35 mortes pela Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (5), 2.569 novas confirmações e 35 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná acumula 84.384 diagnósticos positivos e 2.141 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.086 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 826 estão em leitos SUS (390 em UTI e 436 em leitos clínicos/enfermaria) e 260 em leitos da rede particular (102 em UTI e 158 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.124 pacientes internados, 510 em leitos UTI e 614 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de 35 pacientes, todos estavam internados. São 17 mulheres e 18 homens, com idades que variam de 28 a 103 anos. A maioria dos óbitos ocorreram em agosto, mas há um registro em 1º de junho e três no mês de julho que entraram no monitoramento do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) da Sesa hoje. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (12), Campo Largo (3), Cascavel (2), Colombo (2) e um caso confirmado em cada município a seguir: Araucária, Bandeirantes, Castro, Corbélia, Francisco Beltrão, Jandaia do Sul, Londrina, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Rolândia, Salto do Itararé, Santa Cruz de Monte Castelo, São José dos Pinhais, Sengés e Tapejara.