Paraná registra 1.615 novos casos positivos e 45 mortes de Covid-19 - TNOnline

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (7), 1.615 novas confirmações e 45 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná acumula 87.915 diagnósticos positivos e 2.244 mil mortes em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.099 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados nesta sexta-feira (7). 839 estão em leitos SUS (401 em UTI e 438 em leitos clínicos/enfermaria) e 260 em leitos da rede particular (102 em UTI e 158 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.013 pacientes internados, 481 em leitos UTI e 532 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de 45 pacientes, todos estavam internados. São 23 mulheres e 22 homens, com idades que variam de 18 a 93 anos. Quatro óbitos ocorreram em julho e os outros 41 pacientes faleceram entre os dias 1º e 7 de agosto. Os pacientes residiam em: Curitiba (13), Almirante Tamandaré (3), Colombo (3), Pinhais (3), São José dos Pinhais (3), Ivaiporã (2), Piraquara (2) e um caso confirmado em cada município a seguir: Antonina, Arapongas, Bandeirantes, Cambará, Campina Grande do Sul, Chopinzinho, Coronel Vivida, Foz do Iguaçu, Itambé, Londrina, Maringá, Ouro Verde do Oeste, Palmeira, Piraí do Sul, Rio Branco do Sul e Santa Mariana.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 984 casos de residentes de fora. 26 pessoas foram a óbito.

AJUSTES:

Alteração de município:

Um caso confirmado no dia 31/7 em Curitiba foi transferido para Urussanga/SC.

Um caso confirmado no dia 2/8 em Palmas foi transferido para Mangueirinha.

Três casos confirmados no dia 13/7 em Cascavel foram transferidos para Palotina.

Um caso confirmado no dia 9/7 em Cascavel foi transferido para Corbélia.

Um caso confirmado no dia 12/7 em Cascavel foi transferido para Chopinzinho.

Um caso confirmado no dia 10/7 em Cascavel foi transferido para Corbélia.

Um caso confirmado no dia 18/6 em Santa Tereza do Oeste foi transferido para Corbélia.

Um caso confirmado no dia 13/7 em Cascavel foi transferido para Toledo.

Um caso confirmado no dia 21/7 em Cascavel foi transferido para Paulo Afonso/BA.

Um caso confirmado no dia 21/7 em Cascavel foi transferido para Campina da Lagoa.

Um caso confirmado no dia 22/7 em Cascavel foi transferido para Diamante do Oeste.

Um caso confirmado no dia 24/7 em Curitiba foi transferido para Pinhais.

Um óbito confirmado no dia 4/8 em Curitiba foi transferido para Pinhais.

Exclusões:

Um caso confirmado no dia 31/7 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação.

Um óbito, de uma mulher de 84 anos, confirmado no dia 28/7 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação.