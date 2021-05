Paraná registra 194 óbitos e 5.677 novos casos pela Covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (27) mais 5.677 casos confirmados e 194 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.073.391 casos confirmados e 25.819 óbitos. Há ajustes ao final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (3), fevereiro (29), março (44), abril (143) e maio (5.441), e dos seguintes meses de 2020: maio (2), julho (1), agosto (1), outubro (1), novembro (1) e dezembro (11).

INTERNADOS – O informe relata que 2.860 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.217 pacientes em leitos SUS (985 em UTI e 1.232 em enfermaria) e 643 em leitos da rede particular (324 em UTI e 319 em enfermaria).

Há outros 2.937 pacientes internados, 1.103 em leitos UTI e 1.834 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 194 pacientes. São 81 mulheres e 113 homens, com idades que variam de 30 a 98 anos. Os óbitos ocorreram de 06 de março a 27 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (35), Londrina (22), Foz do Iguaçu (13), Castro (7), Francisco Beltrão (5), Ibiporã (4), Maringá (4), Matinhos (4), Pinhais (4), Ponta Grossa (4), Araucária (3), Fazenda Rio Grande (3), Paiçandu (3), Pato Branco (3), Piraquara (3), Almirante Tamandaré (2), Alto Paraná (2), Bandeirantes (2), Campina da Lagoa (2), Campo Largo (2), Campo Mourão (2), Cascavel (2), Guarapuava (2), Mandaguari (2), Paranaguá (2), Paranavaí (2), Sarandi (2) e Sertanópolis (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Abatiá, Adrianópolis, Alvorada do Sul, Andirá, Arapoti, Bela Vista do Paraíso, Califórnia, Campina Grande do Sul, Capitão Leônidas Marques, Centenário do Sul, Colombo, Colorado, Coronel Vivida, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Engenheiro Beltrão, Figueira, Florestópolis, Guaratuba, Itaperuçu, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Loanda, Mandaguaçu, Mariluz, Matelândia, Nova Cantu, Nova Esperança, Nova Fátima, Nova Laranjeiras, Nova Santa Bárbara, Palmas, Palmeira, Perobal, Piraí do Sul, Pitanga, Pontal do Paraná, Porecatu, Prudentópolis, Pérola, Salgado Filho, Santa Cecília do Pavão, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, Sapopema, Sulina, São José dos Pinhais, São João do Caiuá, São Pedro do Ivaí, Toledo e Umuarama.

AJUSTES - Total de exclusão: 7 casos e óbitos residente no Paraná

Um caso e um óbito confirmado (F,41) no dia 01/09/2020 em PAIÇANDU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e um óbito confirmado (M,73) no dia 29/07/2020 em NOVA ESPERANÇA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e um óbito confirmado (M,35) no dia 30/11/2020 em MARINGÁ foi excluído por erro de notificação;

Um caso e um óbito confirmado (M,66) no dia 18/04/2021 em MARINGÁ foi excluído por erro de notificação;

Um caso e um óbito confirmado (F,72) no dia 19/03/2021 em MARINGÁ foi excluído por erro de notificação;

Um caso e um óbito confirmado (M,55) no dia 04/10/2020 em MARINGÁ foi excluído por erro de notificação;

Um caso e um óbito confirmado (M,62) no dia 05/05/2021 em MARINGÁ foi excluído por erro de notificação.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.864 casos de residentes de fora, sendo que 147 pessoas foram a óbito.

Com informações: SESA