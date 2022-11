Paraná registra 192 acidentes e 11 mortes no feriado prolongado

Da Redação

O Paraná registrou 11 mortes e 192 acidentes de trânsito em rodovias estaduais e federais, durante o feriado prolongado. Os dados foram divulgados pelas polícias rodoviárias Estadual (PRE) e Federal (PRF) nesta quarta-feira (16), após a conclusão da Operação Proclamação da República, desencadeada por ambas as corporações.

Durante cinco dias de operação, três acidentes foram registrados na região, todos na BR-376. O mais grave foi no trecho que corta Mauá da Serra que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas – entre elas uma criança – na tarde do último domingo (13). A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão que bateram de frente. Uma menina, de seis anos, e um homem, de 32 anos, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao Hospital da Providência em Apucarana. Uma mulher, de 26 anos, foi encaminhada a um hospital de Telêmaco Borba. A quarta vítima do acidente, uma mulher de 35 anos, morreu no local.

Outro acidente com morte ocorreu no mesmo dia em Ortigueira. De acordo com a PRF, um dos veículos envolvidos cruzou a pista e bateu de frente com outro carro que seguia no sentido contrário da rodovia. Uma mulher, de 75 anos, idosa que estava no banco do passageiro morreu no local e outras seis pessoas ficaram feridas.

Também no domingo (13), dez pessoas ficaram feridas após uma colisão entre três carros em Cambira. Testemunhas contaram que o Vectra teria cruzado a pista e foi atingido por um Palio que seguia sentido Maringá. Um Gol que vinha logo atrás, bateu nos veículos.

No total, foram 109 acidentes, com 26 pessoas feridas e 8 mortes nas rodovias federais do Paraná. Em 2021, a PRF registrou 96 acidentes, com 67 pessoas feridas e doze mortes. Apesar do pequeno aumento no número de acidentes, houve uma diminuição drástica na gravidade destes eventos com redução de mais de 66% no número de feridos e de mais de 33% no número de mortos, com relação ao ano anterior. Os dados são preliminares e podem sofrem alterações.

Durante a operação, 360 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos e em 255 veículos, algum dos ocupantes não utilizava o cinto de segurança. Ainda, 93 motoristas foram autuados por embriaguez. Além disso, 56 crianças foram flagradas sem o dispositivo de retenção correto ou irregularmente instalado. Ao todo, 2.952 multas foram aplicadas e 226 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades.

RODOVIAS ESTADUAIS

Nas vias estaduais foram 83 acidentes, com 92 feridos e três mortes. Ao todo, foram lavrados 1.166 autos de infração para veículos e condutores com irregularidades. Já imagens de radar flagraram 2.618 veículos em excesso de velocidade.

Essa foi uma grande prévia do policiamento para a Operação Verão 2022/2023, que contará com reforço de efetivo, em especial no Litoral paranaense. É preciso que as pessoas se conscientizem ao pegarem a estrada, pois o trabalho segue com o objetivo de reduzir os índices de acidentes nas rodovias e a responsabilidade é de todos" - Coronel Wellenton Joserli Selmer, - Coronel Wellenton Joserli Selmer,

Em relação às apreensões e prisões, a operação também registrou resultados expressivos. Ao todo foram mais de 630 quilos de drogas retirados de circulação e nove pessoas presas em diversas ações durante os cinco dias do feriado.

Em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, no dia 11 de novembro, a equipe de canil apreendeu mais de 110 pacotes de cigarros contrabandeados e de produtos eletrônicos sem comprovação fiscal durante abordagem a ônibus.

No domingo (13), a equipe policial do Posto Rodoviário de Charles Naufal, em Sertaneja, Norte do Estado, apreendeu mais de 130 quilos de substância análoga à maconha, que estava sendo transportada em um carro. O condutor foi preso.

Já na terça (15), em Iporã, região Noroeste, foi apreendida meia tonelada de substância análoga à maconha após acompanhamento tático e abordagem a um caminhão que passou em alta velocidade próximo ao posto. O condutor do veículo foi preso. No mesmo dia, em Vitorino, no Sudoeste do Paraná, a equipe de canil apreendeu vários materiais de contrabando, como celulares, cigarros eletrônicos, fones de ouvido, entre outros itens. O material foi encaminhado para a Receita Federal.

