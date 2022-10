céu

Paraná registra 171 mil raios em outubro, diz Climatempo

Cascavel, no oeste, é o município com mais registros. De 1º a 19 de outubro, foram mais de 4.700 raios

Da Redação

Atualização: 22 de outubro, 2022, às 09:00

fonte: Pixabay

Outubro passou a liderar o ranking do ano de meses com a maior quantidade de raios no Paraná