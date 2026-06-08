Paraná registra 112 acidentes e cinco mortes durante feriado prolongado de Corpus Christi

O Paraná esteve entre os estados com maior número de acidentes registrados durante a Operação Corpus Christi 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao longo dos cinco dias de fiscalização, foram contabilizados 112 sinistros nas rodovias federais paranaenses, com cinco mortes e 113 pessoas feridas.

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Os números colocam o estado na terceira posição nacional em quantidade de acidentes, atrás apenas de Minas Gerais, que registrou 135 ocorrências, e Santa Catarina, com 130.

Em todo o Brasil, a operação contabilizou 1.060 acidentes, que resultaram em 98 mortes e 1.057 feridos. Durante o período, a PRF intensificou a fiscalização em pontos considerados críticos, abordando mais de 210 mil pessoas e veículos.

Um dos dados que mais chamou atenção foi o excesso de velocidade. Somente nos cinco dias da operação, os radares da PRF flagraram 24.212 veículos trafegando acima dos limites permitidos nas rodovias federais.

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Além disso, foram registradas 4.277 autuações por ultrapassagens proibidas e outras 3.283 por falta do uso do cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para crianças.

A fiscalização contra a combinação de álcool e direção também foi reforçada. Segundo a PRF, foram realizados 75.413 testes do bafômetro em todo o país, resultando em 879 autuações por embriaguez ao volante ou recusa ao teste. Deste total, 69 pessoas foram presas por apresentarem índice de álcool considerado crime ou sinais evidentes de embriaguez.

A operação deste ano dedicou atenção especial ao transporte coletivo de passageiros. Ao todo, 1.389 ônibus foram fiscalizados nas rodovias federais.

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A medida foi adotada após o aumento de acidentes envolvendo ônibus, micro-ônibus e vans. De janeiro a abril deste ano, a PRF registrou 690 ocorrências com esse tipo de veículo, que resultaram em 74 mortes em todo o país.

Segundo a corporação, a fiscalização verificou a documentação dos motoristas, as condições dos veículos e a segurança oferecida aos passageiros.

Os números divulgados pela PRF ainda são preliminares e poderão sofrer alterações após a consolidação definitiva dos dados.