Paraná reforça protagonismo nacional e se consolida no pódio entre estados mais competitivos

Os números do Ranking de Competitividade dos Estados, divulgados nesta quinta-feira (27), reforçam o protagonismo do Paraná em termos nacionais. Com 76,3 pontos – 4,7 a mais do que na edição de 2025 do documento –, o Estado ocupa a terceira colocação entre as Unidades da Federação. O estudo é realizado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP), uma das principais instituições do país voltadas à análise de políticas públicas e gestão eficiente, em parceria com a Tendências Consultoria.

"Hoje o Paraná é referência no Brasil e esse ranking demonstra essa evolução do Estado. Já tivemos um avanço gigante em várias áreas. Na Segurança Pública, por exemplo, estamos com o menor índice de criminalidade dos últimos 20 anos. Isso é motivo de comemoração, porque estamos avançando cada vez mais em melhorias e no combate à criminalidade", comentou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

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A Segurança Pública, citada pelo Chefe do Executivo, é justamente o indicador paranaense que mais se destacou na atualização do ranking. A área contou com avanços importantes em áreas como mortes a esclarecer, na qual o Estado saltou 11 posições entre as duas edições; em combate ao Feminicídio, no qual subiu 10 posições; e atuação do sistema de Justiça Criminal, na qual ganhou cinco posições. No geral, o Paraná saiu da 10ª colocação em segurança para a 4ª colocação.

Os números refletem o esforço paranaense para ampliar a eficiência do setor. Os investimentos estaduais na área passaram de R$ 2 bilhões em 2018 para R$ 8 bilhões em 2025. Além disso, desde 2019, foram executadas obras em 147 unidades de segurança pública. A nova sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), em São José dos Pinhais, por exemplo, foi estruturada para ampliar a capacidade de atendimento a ocorrências de alta complexidade.

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Neste ano, o Paraná anunciou ainda um pacote de melhorias que representou o maior investimento da história da segurança pública, no valor de R$ 338 milhões. A iniciativa contemplou 3,2 mil armamentos (1.500 carabinas calibre 5,56 x 45 mm e 1.700 pistolas calibre 9 mm), 1.245 viaturas e 29 embarcações, além de equipamentos de informática, sistemas de comunicação, tecnologia forense e materiais especializados, bem como a nova sede Bope.

Um dos destaques do pacote foi a incorporação de blindados canadenses para operações de alto risco. Serão sete unidades, sendo quatro destinadas à PMPR, duas à Polícia Civil do Paraná (PCPR) e uma à Polícia Penal do Paraná (PPPR). Com investimento de R$ 24,18 milhões, os blindados se destinam a ações como gestão de crises, combate a crimes de alta complexidade e intervenções em tentativas de resgate de presos.

Outros dois pilares que mostraram maior desenvolvimento foram os de Potencial de Mercado e de Infraestrutura. No primeiro caso, o Paraná subiu três posições em comparação a 2025; no segundo, apareceu duas casas acima.

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A obra mais simbólica de infraestrutura inaugurada em 2026 foi a Ponte de Guaratuba, uma ligação esperada há mais de 50 anos entre Matinhos e Guaratuba. A inauguração da Ponte da Integração, a segunda entre Foz do Iguaçu e o Paraguai, também tem grande peso. A pavimentação de estradas rurais e ruas urbanas é outro trunfo que rendeu pontos nos indicadores e trouxe desenvolvimento para o Estado.

Somente com o programa Asfalto Novo, Vida Nova, desenvolvido pela Secretaria das Cidades (Secid) e o Paranacidade, já foram asfaltados mais de 840 km de pistas. As obras incluem iluminação de LED, calçamento, galerias pluviais, sinalização e paisagismo. O objetivo é pavimentar 100% dos trechos urbanos dos municípios. Já foram desembolsados mais de R$ 2 bilhões em três anos.

O Paraná também tem o maior programa de pavimentação rígida do Brasil, chegando a quase mil quilômetros de rodovias e estradas em concreto. Esses investimentos superam R$ 5,1 bilhões e contemplam desde grandes corredores logísticos estaduais até estradas rurais e novas ligações metropolitanas. Estão nessa lista obras como a duplicação da Rodovia dos Minérios, a Perimetral Leste e a duplicação do Contorno Oeste.

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A maioria das intervenções é coordenada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR), mas algumas fazem parte do programa Estrada Boa, da Secretaria da Agricultura do Abastecimento (Seab), e outras são projetos da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep).

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MAIS PERTO DO SEGUNDO COLOCADO - Com a evolução nessas áreas e em diversos indicadores, o Paraná repete a terceira colocação alcançada em 2022 e mantida desde então, mas está mais próximo do segundo colocado, que atualmente é São Paulo (80,68). No ano passado, a distância era de 8 pontos; agora, caiu praticamente pela metade, para apenas 4,38. A lista tem a liderança de Santa Catarina, com 87,06.

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O Paraná está entre os oito melhores do país em todos os eixos estratégicos apresentados pelo levantamento: solidez fiscal, potencial de mercado, infraestrutura, sustentabilidade social e ambiental, inovação, capital humano, além da segurança pública, educação, e a eficiência da máquina pública. Para chegar ao resultado final, o ranking leva em consideração 100 indicadores diferentes.