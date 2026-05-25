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Paraná reforça preparação junto a prefeituras contra El Niño; entenda

Previsão é de chuvas intensas no segundo semestre no Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 16:32:35 Editado em 25.05.2026, 16:32:14
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Paraná reforça preparação junto a prefeituras contra El Niño; entenda
Autor Os possíveis impactos da passagem do fenômeno El Niño pelo Paraná foram o principal assunto de uma reunião nesta segunda-feira (25) em Curitiba - Foto: Defesa Civil

Os possíveis impactos da passagem do fenômeno El Niño pelo Paraná foram o principal assunto de uma reunião entre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) nesta segunda-feira (25). Este primeiro encontro unificou ações comuns às equipes espalhadas pelo Paraná para fortalecer orientações repassadas às prefeituras, especialmente nas regiões mais suscetíveis e com histórico de alagamentos, inundações e deslizamentos.

-LEIA MAIS: Excesso de chuva provocado pelo El Niño afeta plantio e colheita em Apucarana

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“Alinhamos como auxiliar os municípios e potencializar as atividades que já realizamos em períodos de normalidade", explicou o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, coronel Ivan Fernandes. "Estamos falando da limpeza de galerias de águas pluviais, que cortam as cidades, bem como a atualização do plano de contingência. Já a Sedef detém o cadastro das famílias mais vulneráveis, ao cruzar esses dados podemos dar uma resposta mais efetiva diante de um desastre”.

A secretária do Desenvolvimento Social e Família em exercício, Luiza Simonelli, ressaltou que a integração entre a Defesa Civil e a assistência social é fundamental para que o Paraná esteja preparado para enfrentar possíveis eventos climáticos extremos provocados pelo El Niño.

"A troca de informações, o planejamento conjunto e a união das equipes permitem que o Estado atue de forma preventiva, protegendo principalmente as famílias em situação de maior vulnerabilidade. Quando diferentes áreas do Governo trabalham de maneira coordenada, conseguimos agir com mais rapidez, eficiência e cuidado com a população”, afirmou.

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A Sedef vai trabalhar em parceria com as prefeituras para atualização dos abrigos ativados. Atualmente, estão ativos 1.353 abrigos cadastrados nos 399 municípios. São escolas, ginásios e outros espaços que servirão de alojamento provisório em Situações de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

SIMULADOS E INVESTIMENTOS – Neste ano, a Defesa Civil Estadual realizou dois exercícios simulados de desastres no Litoral. Os municípios de Antonina e Morretes foram severamente atingidos há 15 anos na tragédia conhecida como Águas de Março.

Por meio do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), o Estado também repassou investimentos em prevenção, com repasses de R$ 16,2 milhões para obras de drenagem em Londrina e Guarapuava, além da construção de seis pontes em Espigão Alto do Iguaçu.

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EL NIÑO – O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) acompanha semanalmente a evolução do El Niño, padrão climático natural que influencia diretamente o clima global e que está previsto para o segundo semestre. Com previsão de impacto nas condições atmosféricas ao longo do inverno de 2026, a Defesa Civil do Paraná também atua na orientação das prefeituras, com ações preventivas, treinamentos e simulações, além da disponibilidade de recursos.

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clima Defesa Civil El Niño Mudanças climáticas Prevenção Vulnerabilidade
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