Paraná reforça cuidados veterinários com animais em cidades afetadas por temporais

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Paraná (Sedest), por meio da Superintendência-Geral de Proteção Animal (SGPA), reforça a importância de cuidados veterinários aos animais de estimação afetados pelos temporais ocorridos nas últimas semanas. Os alagamentos e enchentes causados pelas chuvas intensas são ambientes favoráveis para a ocorrência de zoonoses como a leptospirose, além de outras complicações causadas pela exposição de animais, e também de pessoas, à água e lama contaminadas.

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O programa Vet-Móvel Paraná da SGPAS fornece atendimento clínico e vacinação gratuita a cães e gatos, independentemente da renda da família tutora, proporcionando cuidados com a saúde animal essenciais em períodos de crise. No cronograma do projeto, a partir do dia 13 de outubro e até o dia 1º de novembro serão contemplados sete municípios da Região Metropolitana de Curitiba afetados pelas chuvas, com previsão de atendimento de até 4.800 animais.

A população interessada pode conferir a agenda completa e o protocolo de inscrição AQUI. Receberão as ações do programa os municípios de Adrianópolis, Doutor Ulysses, Cerro Azul, Tunas do Paraná, Rio Branco do Sul e Itaperuçu. Os atendimentos para gatos ocorrem na parte da manhã, das 8h às 11h30. Já para os cães é à tarde, das 13h às 16h.e a população.

PROGRAMA

O Vet-Móvel Paraná tem como foco o conceito de Saúde Única, que integra saúde animal, humana e ambiental, e busca ampliar o acesso aos serviços veterinários, apoiar os municípios, prevenir zoonoses e promover mais qualidade de vida para os animais. A iniciativa oferece atendimento veterinário, vermifugação, controle de parasitas (como pulgas e carrapatos) e orientações sobre medicina veterinária preventiva e tutela responsável.

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O programa é itinerante, por meio de unidades móveis equipadas para serviços clínicos e preventivos, e atua de forma complementar ao Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná).

VACINAS

No caso dos cães, a vacina múltipla canina, conhecida como V8, combate oito doenças. As mais graves incluem a cinomose (que pode causar sintomas respiratórios, digestivos, neurológicos e sequelas permanentes), a parvovirose (doença contagiosa que provoca gastroenterite grave, vômitos, diarreia com sangue, desidratação intensa e pode ser fatal), e dois sorovares de leptospirose (que pode comprometer rins e fígado). Além disso, o medicamento previne hepatite infecciosa canina, adenovirose respiratória, parainfluenza e coronavirose.

Já para os gatos, é oferecida a múltipla V4, que contempla quatro doenças: a rinotraqueíte viral felina e a calicivirose, que podem causar quadros respiratórios, secreção ocular/nasal, febre, úlceras orais e perda de apetite; a panleucopenia felina, doença viral altamente contagiosa e frequentemente grave, podendo resultar até na morte do animal; e clamidiose, associada principalmente à conjuntivite e sintomas respiratórios.

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Junto com essas vacinas múltiplas, a antirrábica é oferecida para cachorros e gatos para a prevenção da raiva, uma doença que afeta todos os mamíferos (inclusive humanos) com uma taxa de quase 100% de mortalidade.

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COMO PARTICIPAR

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O agendamento prévio deve ser feito por meio do site oficial do programa. Durante o preenchimento, o tutor escolhe a data e a cidade do atendimento e informa os dados do animal. O cadastro é gratuito e não exige comprovação de renda.

Confira a agenda do Vet-Móvel:

13/10 e 14/10

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Almirante Tamandaré – Pátio da Igreja Santo Antônio dos Minérios – Rod. Dos Minérios – Tranqueira;

15/10 e 16/10

Almirante Tamandaré – Centro da Juventude – Rua Dep. Max Rosenmann, 100 – Col. São Venâncio;

26/10

Adrianópolis - Ginásio Aníbal Khury - R. Alcídes Batista Dias, 99;

27/10

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Doutor Ulysses - local ainda a definir;

28/10

Cerro Azul - Ginásio “O Laranjinha” - R. Mal. Lot;

29/10

Tunas do Paraná - local ainda a definir;

30/10 e 31/10

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Rio Branco do Sul - local ainda a definir;

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