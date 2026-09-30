Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ATENDIMENTO VETERINÁRIO

Paraná reforça cuidados veterinários com animais em cidades afetadas por temporais

Alagamentos e enchentes tornam os ambientes propícios à proliferação de zoonoses

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paraná reforça cuidados veterinários com animais em cidades afetadas por temporais
Autor O programa fornece atendimento clínico e vacinação gratuita a cães e gatos - Foto: AEN

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Paraná (Sedest), por meio da Superintendência-Geral de Proteção Animal (SGPA), reforça a importância de cuidados veterinários aos animais de estimação afetados pelos temporais ocorridos nas últimas semanas. Os alagamentos e enchentes causados pelas chuvas intensas são ambientes favoráveis para a ocorrência de zoonoses como a leptospirose, além de outras complicações causadas pela exposição de animais, e também de pessoas, à água e lama contaminadas.

- LEIA MAIS: Receita Federal apreende R$ 67 mil em ampolas de emagrecedor escondidas em caixas de perfume

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O programa Vet-Móvel Paraná da SGPAS fornece atendimento clínico e vacinação gratuita a cães e gatos, independentemente da renda da família tutora, proporcionando cuidados com a saúde animal essenciais em períodos de crise. No cronograma do projeto, a partir do dia 13 de outubro e até o dia 1º de novembro serão contemplados sete municípios da Região Metropolitana de Curitiba afetados pelas chuvas, com previsão de atendimento de até 4.800 animais.

A população interessada pode conferir a agenda completa e o protocolo de inscrição AQUI. Receberão as ações do programa os municípios de Adrianópolis, Doutor Ulysses, Cerro Azul, Tunas do Paraná, Rio Branco do Sul e Itaperuçu. Os atendimentos para gatos ocorrem na parte da manhã, das 8h às 11h30. Já para os cães é à tarde, das 13h às 16h.e a população.

PROGRAMA

O Vet-Móvel Paraná tem como foco o conceito de Saúde Única, que integra saúde animal, humana e ambiental, e busca ampliar o acesso aos serviços veterinários, apoiar os municípios, prevenir zoonoses e promover mais qualidade de vida para os animais. A iniciativa oferece atendimento veterinário, vermifugação, controle de parasitas (como pulgas e carrapatos) e orientações sobre medicina veterinária preventiva e tutela responsável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa é itinerante, por meio de unidades móveis equipadas para serviços clínicos e preventivos, e atua de forma complementar ao Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná).

VACINAS

No caso dos cães, a vacina múltipla canina, conhecida como V8, combate oito doenças. As mais graves incluem a cinomose (que pode causar sintomas respiratórios, digestivos, neurológicos e sequelas permanentes), a parvovirose (doença contagiosa que provoca gastroenterite grave, vômitos, diarreia com sangue, desidratação intensa e pode ser fatal), e dois sorovares de leptospirose (que pode comprometer rins e fígado). Além disso, o medicamento previne hepatite infecciosa canina, adenovirose respiratória, parainfluenza e coronavirose.

Já para os gatos, é oferecida a múltipla V4, que contempla quatro doenças: a rinotraqueíte viral felina e a calicivirose, que podem causar quadros respiratórios, secreção ocular/nasal, febre, úlceras orais e perda de apetite; a panleucopenia felina, doença viral altamente contagiosa e frequentemente grave, podendo resultar até na morte do animal; e clamidiose, associada principalmente à conjuntivite e sintomas respiratórios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Junto com essas vacinas múltiplas, a antirrábica é oferecida para cachorros e gatos para a prevenção da raiva, uma doença que afeta todos os mamíferos (inclusive humanos) com uma taxa de quase 100% de mortalidade.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

COMO PARTICIPAR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O agendamento prévio deve ser feito por meio do site oficial do programa. Durante o preenchimento, o tutor escolhe a data e a cidade do atendimento e informa os dados do animal. O cadastro é gratuito e não exige comprovação de renda.

Confira a agenda do Vet-Móvel:

13/10 e 14/10

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Almirante Tamandaré – Pátio da Igreja Santo Antônio dos Minérios – Rod. Dos Minérios – Tranqueira;

15/10 e 16/10

  • Almirante Tamandaré – Centro da Juventude – Rua Dep. Max Rosenmann, 100 – Col. São Venâncio;

26/10

  • Adrianópolis - Ginásio Aníbal Khury - R. Alcídes Batista Dias, 99;

27/10

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Doutor Ulysses - local ainda a definir;

28/10

  • Cerro Azul - Ginásio “O Laranjinha” - R. Mal. Lot;

29/10

  • Tunas do Paraná - local ainda a definir;

30/10 e 31/10

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Rio Branco do Sul - local ainda a definir;

1/11

  • Itaperuçu - Ginásio de Esportes José Renato de Lara - Av. Anita Garibaldi;
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cuidados em desastres naturais prevenção de zoonoses programa Vet-Móvel Paraná saúde animal vacinação de cães e gatos veterinário gratuito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV